شاهد.. خوسيلو يفتتح سجله التهديفي مع ريال مدريد بهدف مذهل على طريقة رونالدو

افتتح المهاجم الإسباني خوسيلو سجله التهديفي مع ريال مدريد بهدف "أكروباتي" مذهل في المباراة الودية أمام مانشستر يونايتد فجر اليوم الخميس، خلال الجولة التحضيرية للفرق الأوروبية للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأميركية.

وسجل خوسيلو الهدف في الدقيقة 89، على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهدفه الشهير في مرمى يوفنتوس الإيطالي عندما كان لاعبا لريال مدريد، خلال مواجهة الفريقين في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018.

وجاء الهدف بعد عرضية متقنة من اللاعب لوكاس فاسكيز، ليستقبلها خوسيلو من لمسة وحدة ويسددها مقصية خلفية سكنت شباك الحارس الجديد لمانشستر يونايتد أندريه أونانا، ليعزز بذلك تقدم ريال مدريد في النتيجة وتصبح 2-صفر.

وتغنى ريال مدريد بهدف مهاجمه الجديد، إذ نشر صورة للحظة التي سدد فيها اللاعب الإسباني الهدف الجميل معلق عليها "يا له من جنون يا خوسيلو"، وشارك صورة ثانية من زاوية أخرى واصفا الهدف بـ"اللوحة الفنية".

وشارك خوسيلو كبديل في المباراة، على عكس المباراة الماضية -الأولى له- عندما شارك أساسيا أمام إي سي ميلان ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

وفي السياق ذاته، سجّل لاعب الوسط الإنجليزي الجديد جود بيلينغهام أول أهدافه مع ريال مدريد، عندما افتتح التسجيل للفريق الإسباني في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، بهدف جميل أيضا بعدما استلم كرة وانفرد بها بحارس المرمى أونانا وسددها ساقطة من فوقه سكنت الشباك بطريقة جميلة.