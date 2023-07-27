شاهد.. خوسيلو يفتتح سجله التهديفي مع ريال مدريد بهدف مذهل على طريقة رونالدو
افتتح المهاجم الإسباني خوسيلو سجله التهديفي مع ريال مدريد بهدف "أكروباتي" مذهل في المباراة الودية أمام مانشستر يونايتد فجر اليوم الخميس، خلال الجولة التحضيرية للفرق الأوروبية للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأميركية.
وسجل خوسيلو الهدف في الدقيقة 89، على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهدفه الشهير في مرمى يوفنتوس الإيطالي عندما كان لاعبا لريال مدريد، خلال مواجهة الفريقين في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018.
⚪️ Cristiano Ronaldo madness #OTD in 2018 🤯@Cristiano | @realmadriden | #UCL pic.twitter.com/GZN1PcIFiv
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 3, 2021
وجاء الهدف بعد عرضية متقنة من اللاعب لوكاس فاسكيز، ليستقبلها خوسيلو من لمسة وحدة ويسددها مقصية خلفية سكنت شباك الحارس الجديد لمانشستر يونايتد أندريه أونانا، ليعزز بذلك تقدم ريال مدريد في النتيجة وتصبح 2-صفر.
🤯 ¡GOLAZO de chilena!
🔥 @JoseluMato9#RealMadridOnTour pic.twitter.com/799ScABWUj
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 27, 2023
وتغنى ريال مدريد بهدف مهاجمه الجديد، إذ نشر صورة للحظة التي سدد فيها اللاعب الإسباني الهدف الجميل معلق عليها "يا له من جنون يا خوسيلو"، وشارك صورة ثانية من زاوية أخرى واصفا الهدف بـ"اللوحة الفنية".
🤩 هيوستن، لدينا جولازو! @JoseluMato9 | #RealMadridOnTour pic.twitter.com/e6CjiFj130
— ريال مدريد (@realmadridarab) July 27, 2023
وشارك خوسيلو كبديل في المباراة، على عكس المباراة الماضية -الأولى له- عندما شارك أساسيا أمام إي سي ميلان ولم يسجل أو يصنع أي هدف.
✨ الكثير من التألق! ✨
⚽ @BellinghamJude#RealMadridOnTour pic.twitter.com/JcAJg69d9d
— ريال مدريد (@realmadridarab) July 27, 2023
وفي السياق ذاته، سجّل لاعب الوسط الإنجليزي الجديد جود بيلينغهام أول أهدافه مع ريال مدريد، عندما افتتح التسجيل للفريق الإسباني في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، بهدف جميل أيضا بعدما استلم كرة وانفرد بها بحارس المرمى أونانا وسددها ساقطة من فوقه سكنت الشباك بطريقة جميلة.
⚽ @realmadrid 2-0 @ManUtd
📺 ¡El resumen de nuestra victoria!
🇺🇸 #RealMadridOnTour pic.twitter.com/gnXfuLLPNW
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 27, 2023
🖼️ 'EL GOLAZO' 🖼️#RealMadridOnTour pic.twitter.com/A7nL8mzxUh
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 27, 2023
🤯 Qué locura, @JoseluMato9… ✂️#RealMadridOnTour pic.twitter.com/KlT2b7g31W
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 27, 2023
📹 Cuando ADMIN dio a REC 🔴 en el momento justo…
🔥 @BellinghamJude#RealMadridOnTour pic.twitter.com/uDIg7hKHd1
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 27, 2023