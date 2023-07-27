رياضة

شاهد.. أندية الدوري الإنجليزي تصور المباريات بالكاميرات المحمولة على اللاعبين والحكام

Premier League - Leicester City v Liverpool
استخدام تقنية الكاميرا المثبتة على الجسد لعرض مباريات البريميرليغ قد يحدث طفرة كبيرة (رويترز)
27/7/2023

شارك الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تجربة مختلفة في عالم كرة القدم من خلال كاميرات مثبتة على أجساد حكم المباراة واللاعبين في بعض المباريات الودية ضمن سلسلة أندية البريميرليغ استعدادا للموسم الجديد.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع تويتر -أمس الأربعاء- مقاطع مرئية توثق مشاركة اللاعبين وحكم إحدى المباريات بكاميرات مثبتة على أجسادهم، ليشاهدها الجمهور من منظورهم لخلق واقع جديد في مشاهدة كرة القدم العالمية.

وجرى استخدام تقنية الكاميرا المثبتة على الجسد لعرض المباريات بشكل مختلف وغير تقليدي للمشاهدين، وعرضت خلال الفيديوهات مشاهد مختلفة من مجريات المواجهات وردود أفعال اللاعبين وزملائهم ومنافسيهم على أرضية الملعب.

واستُخدمت هذه التجربة في 4 مباريات خلال الأيام الماضية، ليعيش المشاهدون تجربة فريدة من داخل أرضية الملعب بدأت من مباراة تشلسي وبرايتون الأحد الماضي، حيث وضع الحكم روبرت جونز الكاميرا على جسده، وظهر ذلك خلال لقطة تسجيل لاعب تشلسي الجديد كريستوفر نكونكو الهدف الأول في المباراة.

وثاني المباريات كانت بتجربة مارك فليكين حارس مرمى برينتفورد أثناء مباراة الفريق الودية ضد فولهام في أميركا الأحد الماضي، في تجربة أثارت إعجاب الجماهير.

أما التجربة الثالثة فكانت من نصيب لاعب أستون فيلا الجديد يوري تيليمانس في ظهوره الأول مع الفريق، وجاءت ضد نيوكاسل في مباراة لعبت الاثنين الماضي، ووصف حساب البريميرليغ المشاهدة بـ"المذهلة" من منظور اللاعب.

وفي المباراة ذاتها -التي انتهت بالتعادل الإيجابي (3-3)- وثق برونو غيماريش لاعب وسط نيوكاسل الأحداث من الكاميرا المثبتة على جسده.

وتفاعل العديد من عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز مع هذه التجربة الجديدة بالنسبة للأندية الإنجليزية، وفتحت الباب أمام تساؤلات بشأن مدى إمكانية تطبيقها بشكل دائم في البطولات الرسمية.

وكتب أحد المشجعين "نأمل في هذا النوع من المحتوى في البريميرليغ خلال المواسم المقبلة، يجلب منظورا مختلفا تماما عن اللعبة الجميلة"، فيما قال آخر "أحب ميزات الدوري الإنجليزي هذه التي تصدر من السلسلة الصيفية خلال الأيام القليلة الماضية، مجرد رؤية مختلفة تماما لما يحدث على أرض الملعب".

 

المصدر : الجزيرة