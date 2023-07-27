بالفيديو.. الوداد يتعادل مع السد في افتتاح بطولة الأندية العربية

تعادل الوداد المغربي من دون أهداف مع السد القطري في افتتاح مباريات المجموعة الثانية وبطولة الأندية العربية لكرة القدم اليوم الخميس، وذلك رغم طرد قائد الوداد يحيى جبران في الشوط الأول.

وتقاسم الفريقان نقاط المباراة قبل مواجهة الهلال السعودي مع أهلي بني غازي الليبي في وقت لاحق اليوم الخميس.

وأهدر الوداد فرصة للتسجيل بعد مرور 30 دقيقة، بعدما أخطأ طارق سلمان مدافع السد في تمرير الكرة للحارس سعد الشيب، لتصل إلى مهاجم الوداد منتصر لحتيمي ليمرر إلى هشام بوسفيان الخالي من الرقابة، لكنه فشل في استقبال الكرة داخل منطقة الجزاء ليبعدها الدفاع.

🕐 د30'

السد القطري 0 × 0 الوداد المغربي

📺 | SSC Extra 1 و @ShahidVOD#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/kT1W2XLXXh — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 27, 2023

وتلقى الوداد ضربة قوية بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه القائد جبران، عقب تدخله بقوة على بيدرو ميجيل في الدقيقة 36.

حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء الأولى لـ يحيى جبران في البطولة🟥#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/TOMMNn4z9Y — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 27, 2023

وكاد ماتيوس أوريبي أن يمنح التقدم للسد بعد 11 دقيقة من الاستراحة، لكن تسديدته من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من بيدرو اصطدمت بالقائم الأيمن.

وحاول مهاجم السد بغداد بونجاح إحراز الهدف الأول في الدقيقة 62 وسدد من مدى بعيد، لكن التسديدة افتقرت إلى الدقة.

وتدخل حكم الفيديو المساعد قبل 17 دقيقة من النهاية بعد تدخل قوي من أوريبي تجاه عبد الله حيمود لاعب الوداد، لكن حكم اللقاء اكتفى بالبطاقة الصفراء بعد المراجعة.

وأبعد أمين أبو الفتح (مدافع الوداد) ضربة رأس من أوريبي من مدى قريب قبل لحظات من النهاية.

وأهدر بولي سامبو مهاجم الوداد انفرادا بالمرمى، بعدما راوغ الحارس الشيب خارج منطقة الجزاء، لكنه سدد أعلى العارضة بعد ضغط من بيدرو.