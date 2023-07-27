النصر يتعادل مع إنتر ميلان وديا في اليابان

تعادل فريق النصر وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 1-1 مع إنتر ميلان الإيطالي وصيف دوري أبطال أوروبا، اليوم الخميس، في ثاني مبارياته خلال معسكره الحالي في اليابان، استعدادا للموسم الجديد.

ومنح عبد الرحمن غريب التقدم للنصر، قبل أن يسجل دافيدي فراتيسي هدف التعادل لوصيف بطل دوري أبطال أوروبا قبل الاستراحة.

ودفع البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر بالعناصر الأساسية للنصر على رأسهم كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا بجانب الصفقات الجديدة بالفريق مثل مارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس.

وكاد تاليسكا أن يمنح التقدم للنصر بعد 20 دقيقة من البداية بضربة رأس من مدى قريب لكن فيليب ستانكوفيتش حارس إنتر تصدى لها.

وبعدها بدقيقة واحدة أطلق القائد رونالدو تسديدة من مدى بعيد مرت بجوار القائم الأيسر.

ونجحت محاولات النصر بعدما أرسل تاليسكا تمريرة عرضية إلى غريب وضعها مباشرة على يمين ستانكوفيتش في الدقيقة 23.

وأدرك فراتيسي التعادل لإنتر بضربة رأس على يمين الحارس نواف العقيدي قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، لكن كاسترو أجرى 10 تبديلات بين الشوطين.

وتعادل النصر دون أهداف مع باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء الماضي في أولى مبارياته الودية باليابان.

ويلعب النصر غدا ضد منافسه المحلي الشباب في البطولة العربية حيث سيدفع بالصف الثاني قبل استكمال بقية مباريات البطولة بالفريق الأول.