التصفيات الآسيوية المشتركة.. السعودية مع الأردن وقطر مع الكويت وقرعة صعبة لسوريا أمام اليابان

أوقعت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، السعودية في مجموعة واحدة مع الأردن، وقطر مع جارتها الكويت، والعراق مع فيتنام، في حين تواجه سوريا عقبة صعبة أمام اليابان القوية.

وستمثل 8 منتخبات قارة آسيا في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك -الذي يشتمل 48 منتخبا للمرة الأولى- مع احتمال ارتفاعها إلى 9 منتخبات آسيوية، حسب نتائج الملحق العالمي.

ونتيجة القرعة -التي سحبت اليوم الخميس في مقر الاتحاد القاري في كوالالمبور- أوقعت السعودية، التي تستضيف كأس آسيا 2027، في المجموعة السابعة إلى جانب الأردن، وطاجيكستان والفائز من الدور الأول بين كمبوديا وباكستان.

وكانت السعودية حققت مفاجأة ضخمة في باكورة مبارياتها في مونديال قطر 2022، عندما هزمت الأرجنتين التي أحرزت اللقب لاحقا، قبل أن تودّع دور المجموعات.

ووقعت قطر، بطلة آسيا 2019 التي خرجت بخفّي حُنين من الدور الأول في المونديال الذي استضافته على أرضها للمرة الأولى في الشرق الأوسط، في المجموعة الأولى إلى جانب جارتها الكويت المشاركة مرة يتيمة في مونديال 1982، والهند والفائز من الدور الأول بين أفغانستان ومنغوليا.

وفي مواجهة خليجية أخرى، وقعت في المجموعة الثامنة الإمارات، التي شاركت مرّة وحيدة عام 1990، مع البحرين الطامحة للتأهل لأول مرة مع الفائز بين اليمن وسريلانكا، والفائز بين نيبال ولاوس.

وفي سعيها إلى التأهل للمرة الأولى في تاريخها إلى كأس العالم، ستلاقي سوريا امتحانا بالغ الصعوبة أمام اليابان المعتادة على التأهل بسهولة إلى الحدث العالمي المقام مرّة كل 4 سنوات، إذ وقعت مع "الساموراي الأزرق" في المجموعة الثانية التي تضمّ أيضا كوريا الشمالية والفائز من الدور الأول بين ميانمار وماكاو.

وتبحث إيران عن مشاركة رابعة متتالية تأمل فيها تخطي دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخها، فوقعت في المجموعة الخامسة مع جارتيها في وسط آسيا أوزبكستان وتركمانستان والفائز بين هونغ كونغ وبوتان.

ووقع العراق الساعي للتأهل إلى المونديال مرة ثانية بعد 1986 في المجموعة السادسة التي تضم فيتنام والفيليبين والفائز بين إندونيسيا وبروناي.

ووقع منتخبا فلسطين ولبنان في المجموعة التاسعة التي تضمّ أستراليا المرشحة الأوفر حظا لتصدرها، إلى جانب الفائز بين المالديف وبنغلاديش.

وتشهد المجموعة الثالثة مواجهة قوية بين عملاقة الشرق كوريا الجنوبية والصين وتايلند، إلى جانب الفائز بين سنغافورة وغوام.

وتأمل سلطنة عمان في تأهل سلس عن المجموعة الرابعة التي ضمّت قرغيزستان وماليزيا والفائز بين الصين تايبيه وتيمور الشرقية.

