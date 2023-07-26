هل تصبح أوروبا بلا فائز بالكرة الذهبية لأول مرة في تاريخ كرة القدم؟

من المحتمل أن تعيش قارة أوروبا حالة استثنائية غير مسبوقة في حال فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لموسم 2022-2023 ورحيل الكرواتي لوكا مودريتش عن ريال مدريد وأوروبا بعد نهاية الموسم المقبل، وذلك وفق تقرير إسباني.

وترى صحيفة "أس" (AS) الإسبانية أن ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي هو اللاعب الأوفر حظا للفوز بالجائزة وتعزيز رقمه القياسي (7 حاليا) بفضل قيادته المذهلة لمنتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر التي انتهت بتتويج "التانغو" باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

وفي حال تحقق ذلك، وأضاف ميسي كرته الذهبية الثامنة؛ فإن الأرجنتيني سيفعل ذلك وهو لاعب في الدوري الأميركي، مما يعني أن الجائزة ذهبت لنجم ينافس خارج القارة الأوروبية العجوز لأول مرة في تاريخها.

وأشارت الصحيفة إلى أن آخر 4 لاعبين فازوا بالجائزة غادر 3 منهم أوروبا؛ وهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة إلى النصر واتحاد جدة السعوديين على الترتيب، وميسي إلى إنتر ميامي، في حين تبقى الوحيد الكرواتي مودريتش مع ريال مدريد.

2019 Ballon d’Or ceremony – Lionel Messi won the Ballon d’Or#ballondor pic.twitter.com/PE938Ho4Id — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) July 21, 2023

وأبدت "أس" تخوفها من المستقبل القريب، إذ إن فوز ميسي "المحتمل" بجائزة الكرة الذهبية لموسم 2022-2023 والرحيل المتوقع لمودريتش عن "الميرنغي" بعد نهاية الموسم المقبل سواء بالاعتزال أو الانتقال إلى دوري آخر بعيدا عن أوروبا، سيجعل القارة "العجوز" تعيش لأول مرة في تاريخها من دون وجود أي لاعب نشط فائز بالجائزة حتى أكتوبر/تشرين الأول 2024.

ولم يسبق أن مُنحت الجائزة للاعب نشط خارج أوروبا؛ فمنذ تأسيسها عام 1956 حتى عام 1995 كان الفائزون بها من اللاعبين الأوروبيين فقط، ومنذ عام 1995 حتى عام 2022 فاز بها لاعبون من جنسيات مختلفة لكنهم جميعا كانوا في صفوف أندية أوروبية.

وبالنظر إلى إمكانية رحيل مودريتش عن أوروبا في صيف عام 2024، فإن الآمال ستتركز على النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي للفوز بالكرة الذهبية للموسم الحالي حتى لا تبقى أوروبا بلا لاعب نشط فائز بها حتى أكتوبر/تشرين الأول 2024 في ظل انخفاض إمكانية فوز كيليان مبابي وفينيسيوس بها.

وقدّم هالاند موسما استثنائيا (2022-2023) مع مانشستر سيتي، وفاز معه بالثلاثية التاريخية، لكن عدم وجوده في كأس العالم سيؤثر عليه سلبا في سباق الفوز بالكرة الذهبية للنسخة الحالية، وفق "أس".

ومن المقرر أن يُقام الحفل القادم لتوزيع جائزة الكرة الذهبية الذي تنظمه مجلة "فرانس فوتبول" سنويا يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في العاصمة الفرنسية باريس، على أن تكشف المجلة الفرنسية عن أسماء المرشحين للفوز بها عن فئة الرجال -وعددهم 30 لاعبا- يوم السادس من سبتمبر/أيلول 2023.