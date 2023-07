فضيحة جديدة تهز الدوري الإنجليزي.. شخصية بارزة متهمة بالاغتصاب

أكد تقرير بريطاني تورط شخصية مهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بقضية اغتصاب واعتداء جنسي، دون الكشف عن تفاصيل كاملة بشأن هوية ذلك الشخص.

وذكر موقع "ذا أثلتيك" (The Athletic) أن الأمر يتعلق شخصية "بارزة" في الدوري الإنجليزي الممتاز رفض الكشف عن هويته أو تحديد إذا ما كان لاعبا أو مدربا، حيث يواجه تهما تتعلق باغتصاب فتاتين مراهقتين.

وأوضح أن الشرطة البريطانية استجوبت المشتبه فيه بتهمة الاغتصاب، كما تم التحقيق معه بتهمة الإساءة إلى فتاة أخرى تبلغ من العمر 15 عاما في تسعينيات القرن الماضي.

وأدلى الشخص المشتبه فيه بشهادته يوم 12 يونيو/حزيران 2023 بخصوص الشكوى الأولى ثم أُطلق سراحه، فيما لم يتم الكشف عن عمر الفتاتين وقت ارتكاب الجريمة "المزعومة".

A leading figure in Premier League football has been accused of raping two teenage girls, one of whom was 15 at the time of the alleged offence.

