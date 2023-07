شاهد.. ميسي يواصل التألق ويسجل هدفين لإنتر ميامي الأميركي

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بدايته النارية في الولايات المتحدة، وسجل هدفين خلال فوز إنتر ميامي على أتلانتا يونايتد 4-صفر، ليقود فريقه إلى الأدوار الإقصائية ضمن كأس الدوريين الأميركي والمكسيكي لكرة القدم.

وخاض ميسي (بطل العالم مع منتخب الأرجنتين) مشاركته الأولى كلاعب أساسي بعدما دخل من دكة البدلاء في المباراة السابقة وسجل هدف الفوز في الدقيقة الـ94 يوم الجمعة الماضي بمواجهة كروس أسول المكسيكي.

وفي مباراته الأولى ضد فريق من الدوري الأميركي بدت قوة ميسي كبيرة على أتلانتا من أجل التعامل معها، وتمكن من التأسيس لشراكة واعدة مع الجناح الفنلندي روبرت تايلور الذي سجل بدوره هدفين أيضا لإنتر.

وكأس الدوريين هي مسابقة ينظمها الاتحادان الأميركي والمكسيكي وتضم جميع أندية الدرجة الأولى في البلدين، وبعدما حقق فوزين متتاليين تصدّر إنتر مجموعته ويبدو في موقع جيد للظفر بأول ألقابه على الإطلاق.

وافتتح ميسي التسجيل سريعا بعد تمريرة متقنة من زميله القديم الجديد الإسباني سيرجيو بوسكيتس، فارتدت أولا من القائم، قبل أن يتابعها ميسي داخل الشباك (8)، ثم تمكن اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات من تسجيل هدفه الثاني بعد شراكة مع تايلور (22).

Can't start any better than this. 🔥

Leo Messi's 22-minute brace sent @InterMiamiCF on their way to a rout of Atlanta. pic.twitter.com/AghMaIV2ax

— Major League Soccer (@MLS) July 26, 2023