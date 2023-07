شاهد.. مانشستر سيتي يفوز على بايرن ميونخ وديا

فاز مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا على بايرن ميونخ الألماني 2-1 في مباراة ودية في اليابان اليوم الأربعاء ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

وسجل هدفي سيتي الشاب جيمس ماكاتي والإسباني إيميريك لابورت، فيما أحرز الفرنسي ماتيس تيل هدف الفريق البافاري.

وأسقط سيتي نظيره الألماني 4-1 في مجموع المباراتين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في طريقه إلى لقبه القاري الأول بتاريخه على حساب إنتر الإيطالي في النهائي ليحقق الثلاثية التاريخية.

وكان مانشستر سيتي فاز في مباراته الأولى خلال جولته الآسيوية الاستعدادية على يوكوهاما مارينوس بطل اليابان 5-3 الأسبوع الماضي.

ماكاتي -الذي أمضى الموسم الماضي معارا إلى شيفيلد يونايتد وشارك معه في 37 مباراة مسجلا 9 أهداف ليساهم في صعوده إلى الدوري الممتاز- افتتح التسجيل لسيتي في الدقيقة الـ21.

اخترق ريكو لويس منطقة الجزاء ومرر الكرة الى الأرجنتيني خوليان ألفاريس الذي سدد كرة منخفضة تصدى لها الحارس السويسري يان سومر لترتد نحو ماكاتي الذي تابعها في المرمى.

وأجرى توماس توخيل مدرب بايرن تغييرا كاملا على التشكيلة الأساسية مطلع الشوط الثاني، فيما قام نظيره الإسباني بيب غوارديولا بـ8 تبديلات.

وشهد منتصف كل شوط استراحة لشرب المياه، وسط ارتفاع الحرارة في العاصمة اليابانية.

وعادل تيل لبايرن قبل 9 دقائق من النهاية بعدما تابع تصدي الحارس البرازيلي إيدرسون لكرة النمساوي بول فانر.

لكن لابورت منح الفوز لسيتي في الدقيقة الـ86 بعد أن سدد فيل فودن كرة تصدى لها الحارس لتعود الى الإنجليزي مررها سريعة إلى الإسباني تابعها في المرمى.

. @JamesMcatee6 scores his first senior City goal! 💫 pic.twitter.com/LjdINgFR80

وسيلتقي سيتي تاليا مع أتلتيكو مدريد الإسباني في العاصمة الكورية سول قبل أن يعود إلى إنجلترا لمواجهة أرسنال وصيف الدوري في الدرع الخيرية.

أما بايرن فسيخوض مباراة أخرى ضد كاواساكي فرونتالي الياباني السبت، قبل أن يسافر إلى سنغافورة لمواجهة ليفربول الإنجليزي وديا أيضا.

Highlights from our 2-1 victory over Bayern Munich in Tokyo! 🙌 🇯🇵 pic.twitter.com/JcROuPjiPn

— Manchester City (@ManCity) July 26, 2023