شاهد- "تقتلونني كل يوم وتريدون مني التحدث إليكم".. ماني يرفض مقابلة مع قناة ألمانية

رفض الدولي السنغالي ساديو ماني، مهاجم فريق بايرن ميونخ لكرة القدم، إجراء مقابلة تلفزيونية مع إحدى القنوات الألمانية احتجاجا منه على الانتقادات التي طالته خلال الفترة الماضية.

وأظهر مقطع فيديو -انتشر عبر موقع تويتر- ماني في أثناء خروجه من أحد الأماكن في وقت حاول فيه مراسل تلفزيوني الحصول منه على معلومات بشأن الشائعات التي تدور حول مستقبله وإمكانية خروجه من بايرن ميونخ ورحيله إلى النصر السعودي.

وعلى الفور، رد ماني قائلا: "تقتلونني كل يوم (في إشارة إلى انتقادات الصحافة الألمانية) وتريدون مني التحدث معكم الآن؟!"، ثم واصل طريقه.

Sadio Mané mit Medienkritik: „You are killing me every day – and now you wanna talk…“ #FCBayern @Abendzeitung pic.twitter.com/7tO5VyPWzU

وعاش ماني (31 عاما) موسما صعبا للغاية مع بايرن ميونخ منذ وصوله إلى الفريق صيف العام الماضي قادما من ليفربول الإنجليزي في صفقة بلغت 40 مليون يورو.

واعترف توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ في وقت سابق من الشهر الجاري بأن مستوى ماني مع الفريق لم يرق إلى مستوى التطلعات.

وقال توخيل عن وضعية اللاعب السنغالي مع الفريق -في تصريحات أبرزها موقع "سبورت 1" (Sport 1) الألماني- إن "الوضع التنافسي مرتفع للغاية بالنسبة له خاصة في ظل وجود كينغسلي كومان وسيرج غنابري. لدينا كوكبة من اللاعبين تجعل الأمر صعبا للغاية على ساديو الذي يعرف رأيي ورأي النادي".

وأضاف: "دعونا نرى ما الذي سيحدث في الفترة القادمة، خاصة أن أشياء مجنونة حدثت بالفعل في كرة القدم".

من ناحية أخرى، أكد خبير سوق الانتقالات الإيطالي فابريزيو رومانو أن ماني أعطى الضوء الأخضر لوكيل أعماله لبدء مفاوضات انتقاله إلى نادي النصر السعودي.

وغرّد رومانو -عبر حسابه الرسمي على تويتر- "سيسافر وكيل ماني هذا الأسبوع من أجل بدء مفاوضات مع النصر السعودي".

Understand Sadio Mane’s agent Björn Bezemer from ROOF agency will travel to Japan this week — negotiations with Al Nassr will become more concrete 🚨🟡🔵🇸🇦

Mané gave initial green light to discuss last week.

All parties will now start negotiating numbers of the potential deal. pic.twitter.com/3eQi4hu03b

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2023