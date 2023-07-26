التونسي الحفناوي يفوز بميدالية ذهبية في بطولة العالم للسباحة

فاز البطل الأولمبي التونسي أحمد الحفناوي بذهبية سباق 800 متر حرة ببطولة العالم للسباحة المقامة في اليابان اليوم الأربعاء.

وسجل الحفناوي 7 دقائق و37.00 ثانية متفوقا على الأسترالي صمويل شورت الذي نال الفضية، فيما جاء الأميركي بوبي فينك ثالثا.

وكان السباح التونسي أحرز يوم الأحد الماضي فضية سباق 400 متر حرة في البطولة المقامة بمدينة فوكوكا اليابانية.

وجاء شورت متأخرا بفارق 0.76 ثانية خلف البطل الحفناوي، فيما حل الأميركي فينك ثالثا متأخرا بفارق 1.67 ثانية ليحصد البرونزية.

ونال الحفناوي ذهبية 400 متر حرة في أولمبياد طوكيو.