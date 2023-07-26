أسوأ 10 صفقات في تاريخ مانشستر يونايتد

عانى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي من الفشل في العديد من الصفقات التي أبرمها طوال تاريخه، ولا سيما في السنوات الأخيرة التي تراجع فيها مستوى الفريق الذي فاز بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم للمرة الأخيرة في موسم 2012-2013.

وعرف الفريق الملقب بـ"الشياطين الحمر" العديد من اللاعبين الذين وصلوا إلى "أولد ترافورد" بآمال وطموحات كبرى، لكنه غادروا النادي دون ترك أي بصمة، ولم يلبوا الطموحات التي كانت معقودة عليهم.

كبير كرة القدم الإنجليزية على صعيد الفوز بلقب "البريميرليغ" (20 مرة، رقم قياسي) وجد نفسه في مأزق كبير بسبب هذه التعاقدات، وتكبّد الكثير من التكاليف والخسائر بسببها، ويكافح الآن لاستعادة مكانته الكبيرة على الصعيدين المحلي والأوروبي.

في السطور التالية نسلط الضوء على 10 صفقات خيّبت آمال جماهير مانشستر يونايتد.

رالف ميلن

تعاقد مانشستر يونايتد مع لاعب خط الوسط الأسكتلندي في شتاء عام 1988 ولعب 22 مباراة فقط في موسمه الأول ثم فقد مكانه في التشكيل الأساسي لمدة موسمين قبل أن يغادر الفريق في صيف عام 1991.

Man Utd defender Ralph Milne, 1988-91, played 23 games and scored 3 goals. Sadly he died recently. pic.twitter.com/eQwvjWEJw6 — Michael H (@MikeH2999) September 13, 2015

واعترف السير ألكيس فيرغسون المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد أن صفقة ميلن هي الأسوأ في تاريخه كمدرب، فقال: "أسوأ صفقة أبرمتها كانت مع رالف ميلن، لقد دفعت 1.7 مليون جنيه إسترليني مقابل إتمامها، ومع ذلك ما زالوا يذكروني بها".

ماسيمو تايبي

في سبتمبر/أيلول 1999 ضم مانشستر يونايتد حارس المرمي الإيطالي تايبي ليكون خليفة الدانماركي بيتر شمايكل، لكنه ودّع النادي بعد 6 أشهر فقط من وصوله بسبب الأخطاء التي ارتكبها في مباريات عديدة، حيث استقبلت شباكه 11 هدفا في 4 مباريات، فعاد إلى بلاده من بوابة ريجينا.

خوان سيباستيان فيرون

أغرى مانشستر يونايتد نظيره لاتسيو بمبلغ 42 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات لاعب خط الوسط الأرجنتيني وذلك في صيف عام 2003.

لكن الصدمة التي تلقاها "الشياطين الحمر" هي عدم تكيّف فيرون مع أسلوب كرة القدم في إنجلترا فأصبح اللاعب عرضة لانتقادات الصحافة، حتى طلب فسخ عقده وكان له ما أراد في عام 2005، وخلال الموسمين لعب 82 مباراة وسجل 11 هدفا.

أوين هارغريفز

وصل هارغريفز إلى مانشستر يونايتد قادما من بايرن ميونخ في عام 2007، لكن اللاعب عانى من إصابات مستمرة حرمته من الظهور كثيرا مع الفريق لدرجة أنه شارك في 27 مباراة فقط في 4 مواسم ثم غادر إلى الجار اللدود مانشستر سيتي.

راداميل فالكاو

في سبتمبر/أيلول 2014 أصبح الكولومبي فالكاو -الذي يُعد واحدا من أبرز وأخطر المهاجمين في العالم- لاعبا في صفوف يونايتد، لكن خطورته تدنت بشكل ملحوظ مع الفريق فسجل 4 أهداف في 29 مباراة ليعود إلى موناكو بعد موسم واحد فقط.

فيكتور فالديز

رفض فالديز تجديد عقده مع برشلونة في آخر موسم له 2013-2014، لكن ومن سوء حظه تعرّض لإصابة قوية حرمته من استكمال تلك النسخة، وبعد شفائه انتقل في صفقة انتقال حر إلى مانشستر يونايتد وذلك في يناير/كانون الثاني 2015، ولعب معه مباراتين طوال عام واحد ثم غادر الفريق بعدما تدهورت علاقته بالمدرب الهولندي لويس فان غال.

باستيان شفاينشتايغر

بعد 13 موسما قضاها شفاينشتايغر مع بايرن ميونخ انتقل النجم الألماني إلى مانشستر يونايتد في عام 2015 واللافت أنه لم يحظ بثقة المدرب جوزيه مورينيو، لدرجة أنه لم يقيّده في قائمة الفريق لبطولة الدوري الأوروبي ودفع به إلى التدرب مع الفريق الرديف حتى غادر باتجاه الدوري الأميركي في عام 2017 وبالتحديد لفريق شيكاغو فاير، علما بأنه لعب 35 مباراة مع يونايتد وسجل هدفين فقط.

ممفيس ديباي

دفع مانشستر يونايتد 34 مليون يورو لأيندهوفن عام 2015 مقابل الحصول على ديباي من أجل الاعتماد عليه في الجهة اليسرى، وكانت بداية اللاعب مبشرة بالفعل لكن مستواه انخفض بعد ذلك بطريقة صادمة، ليخرج بعد موسم ونصف الموسم حيث سجل 7 أهداف في 53 مباراة بجميع البطولات.

هنريك مخيتاريان

تعاقد مانشستر يونايتد مع مخيتاريان عام 2016 بطلب مباشر من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لكن اللاعب الأرميني خيّب آمال "السبيشل ون" على اعتبار أنه لم يقدم ذلك المستوى الكبير الذي ظهر به مع بوروسيا دورتموند، ثم فقد مكانه في التشكيل الأساسي بعد وصول التشيلي ألكسيس سانشيز.

وسجل مخيتاريان 13 هدفا في 63 مباراة قبل أن يغادر إلى أرسنال.

ألكسيس سانشيز

نزل المهاجم التشيلي بملعب أولد ترافورد في سوق الانتقالات الشتوية لعام 2018 قادما من أرسنال في صفقة كبيرة، لكنه غادر مانشستر يونايتد بعد موسم ونصف الموسم فقط، وهو ما تسبب بخيبة أمل كبرى لدى أنصار النادي، وقد سجل 5 أهداف فقط في 45 مباراة بجميع البطولات.