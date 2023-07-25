نجل نجم كرة السلة ليبرون جيمس يصاب بسكتة قلبية خلال التدريب

تعرض بروني جيمس النجل الأكبر لنجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ليبرون جيمس لسكتة قلبية خلال التمارين مع فريق جامعة جنوب كاليفورنيا، وذلك وفق ما أفادت العائلة في بيان اليوم الثلاثاء.

وأفاد البيان بأن بروني (18 عاما) انهار في الملعب أثناء التمارين مع فريق الجامعة أمس الاثنين.

وأضاف أنه "أمس أثناء التمارين أصيب بروني جيمس بسكتة قلبية، تمكن الطاقم الطبي من إسعافه ونقله إلى المستشفى، وهو الآن في حالة مستقرة ولم يعد في وحدة العناية المركزة".

وناشد البيان احترام خصوصية العائلة "وسنقوم بتزويد وسائل الإعلام بأي جديد عندما يكون هناك المزيد من المعلومات".

ونقل موقع "تي إم زد سبورتس" عن مصادر مطلعة على ما حصل أنه تم الاتصال بالنجدة في الساعة 9:26 صباحا أمس الاثنين من مركز غالين التابع لجامعة جنوب كاليفورنيا حيث يلعب الفريق مبارياته ويتمرن، ونُقل بروني جيمس الذي كان فاقدا للوعي بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى.

ويعد بروني موهبة مميزة صاعدة في رياضته، وتوقع له كثر أن يسير على خطى والده نجم لوس أنجلوس ليكرز الحالي وكليفلاند كافالييرز وميامي هيت سابقا.

وبلغ متوسطه 14 نقطة و5 متابعات و3 تمريرات حاسمة خلال عامه الثانوي الأخير في سييرا كانيون، قبل أن يتخذ قراره باللعب لفريق تروجنز التابع لجامعة جنوب كاليفورنيا.