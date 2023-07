الأهلي والوداد والترجي في مهمة سهلة.. هذه نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا

سيبدأ الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب برصيد 11 مرة رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا أمام بطل إثيوبيا أو ممثل زنجبار في دور 32 بعد سحب القرعة اليوم الثلاثاء.

وسينتظر الأهلي الفائز من مباراة الدور التمهيدي بين سان جورج الإثيوبي أمام "كيه إم كيه إم" ممثل زنجبار، في مهمة سهلة نسبيا للبطل التاريخي لدوري الأبطال.

وسيخوض الأهلي مباراة الذهاب خارج أرضه خلال الفترة من 15-17 سبتمبر/أيلول المقبل، على أن يستضيف مباراة الإياب في القاهرة خلال الفترة من 29 سبتمبر/أيلول إلى الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

أما الوداد المغربي -الذي خسر نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي- فسينتظر مواجهة قد تكون سهلة أيضا أمام الفائز من هافيا الغيني وجينيراسيون فوت السنغالي.

ووضعت القرعة النجم الساحلي بطل تونس في مهمة صعبة، حيث يخوض الدور التمهيدي أمام شباب قسنطينة الجزائري، وسيتأهل الفائز من هذه المواجهة للعب ضد الجيش الملكي المغربي أو أسكو دي كارا من توغو.

ولن يشارك الترجي في الدور التمهيدي، لكنه سينتظر في دور 32 الفائز من المواجهة بين دوان من بوركينا فاسو أو غراد من النيجر.

وابتعد بيراميدز المصري عن الدور التمهيدي في مشاركته الأولى بدوري الأبطال، وسيلعب بعد ذلك مع الفائز من مواجهة جاديدكا الصومالي والجيش الرواندي.

وستتأهل الفرق الفائزة من دور 32 إلى دور المجموعات، حيث يتم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات.

وسيقام الدور التمهيدي لدوري الأبطال في أغسطس/آب المقبل، حيث تجري مباريات الذهاب خلال الفترة من 18-20 ومباريات الإياب خلال الفترة من 25-27.

The prestigious #CAFAwards will make a welcome return on December 11 👀

Who takes home the awards this time around? 🎖️

— CAF (@CAF_Online) July 25, 2023