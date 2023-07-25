رياضة

النصر يتعادل مع سان جيرمان ودوناروما يحبط محاولات رونالدو

Paris Saint-Germain v Al-Nassr - Pre-Season Friendly
رونالدو يسدد ركلة خلفية مزدوجة مرت خارج المرمى (غيتي)
25/7/2023

تعادل النصر السعودي من دون أهداف مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا في مباراة ودية لكرة القدم في اليابان، وشهدت مشاركة كريستيانو رونالدو وجلوس نيمار على مقاعد البدلاء اليوم الثلاثاء.

وشارك رونالدو في التشكيلة الأساسية، وحاول أكثر من مرة هز الشباك، وكان قريبا عندما تلقى كرة عرضية من الجانب الأيسر من عبد الرحمن غريب وسددها مباشرة في المرمى، لكن جيانلويغي دوناروما حارس سان جيرمان أنقذ المحاولة ببراعة.

وسدد رونالدو أيضا ركلة خلفية مزدوجة لكنها جاءت خارج المرمى.

وقدم مارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر الجديد عرضا قويا، وكاد أن يسجل بعدما توغل من منتصف الملعب لكنه سدد كرة أبعدها الدفاع.

واكتفى نيمار مهاجم سان جيرمان بالجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة خاضها العملاق الفرنسي من دون وجود الثلاثي الهجومي الشهير.

وانتقل ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأميركي، وقرر سان جيرمان استبعاد كيليان مبابي من معسكر الفريق في اليابان.

المصدر : رويترز