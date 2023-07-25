النصر يتعادل مع سان جيرمان ودوناروما يحبط محاولات رونالدو

تعادل النصر السعودي من دون أهداف مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا في مباراة ودية لكرة القدم في اليابان، وشهدت مشاركة كريستيانو رونالدو وجلوس نيمار على مقاعد البدلاء اليوم الثلاثاء.

وشارك رونالدو في التشكيلة الأساسية، وحاول أكثر من مرة هز الشباك، وكان قريبا عندما تلقى كرة عرضية من الجانب الأيسر من عبد الرحمن غريب وسددها مباشرة في المرمى، لكن جيانلويغي دوناروما حارس سان جيرمان أنقذ المحاولة ببراعة.

وسدد رونالدو أيضا ركلة خلفية مزدوجة لكنها جاءت خارج المرمى.

وقدم مارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر الجديد عرضا قويا، وكاد أن يسجل بعدما توغل من منتصف الملعب لكنه سدد كرة أبعدها الدفاع.

واكتفى نيمار مهاجم سان جيرمان بالجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة خاضها العملاق الفرنسي من دون وجود الثلاثي الهجومي الشهير.

وانتقل ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأميركي، وقرر سان جيرمان استبعاد كيليان مبابي من معسكر الفريق في اليابان.