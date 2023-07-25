الراتب السنوي لرونالدو 7 أضعاف جميعهن.. أعلى 10 لاعبات في مونديال السيدات لكرة القدم

نشرت مجلة فوربس (Forbes) قائمة تضم أعلى 10 لاعبات في كأس العالم لكرة قدم للسيدات من حيث الراتب السنوي، وكشفت القائمة عن الفارق الضخم بين رواتب السيدات والرجال في الساحرة المستديرة.

وتتصدر القائمة نجمتا المنتخب الأميركي حامل لقب كأس العالم ميغان رابينو وأليكس مورغان، وسط هيمنة للاعبات الدوري الأميركي للسيدات.

وفي ما يلي قائمة اللاعبات الأعلى أجرًا في مونديال السيدات:

أليكس مورغان (منتخب أميركا) 6.4 ملايين يورو. ميغان رابينو (منتخب أميركا) 6.4 ملايين يورو. أليكسيا بوتيلاس (منتخب إسبانيا) 3.6 ملايين يورو. ترينيتي رودمان (منتخب أميركا) 2.1 مليون يورو. كريستال دان (منتخب أميركا) 2 مليون يورو. جولي إرتز (منتخب أميركا) 1.9 مليون يورو. صوفيا سميث (منتخب أميركا) 1.9 مليون يورو. ليندسي هوران (منتخب أميركا) 1.3 مليون يورو. روز لافيل (منتخب أميركا) 1.2 مليون يورو. صوفيا هويرتا (منتخب أميركا) 1.1 مليون يورو

وذكرت فوربس أن معظم دخل لاعبات كرة القدم يأتي من عقود الرعاية والإعلانات، إذ إن راتب المتصدرة مورغان لا يتعدى 800 ألف يورو سنويا، وكذلك وصيفتها رابينو وباقي اللاعبات، خاصة بالمنتخب الأميركي.

راتب رونالدو 7 أضعاف كل اللاعبات

وإذا قارنا القائمة التي نشرتها صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية مؤخرا لرواتب أعلى 10 لاعبين في الموسم الماضي 2022-2023 في كرة القدم يتضح الفارق الرهيب لصالح الرجال، حتى أن أقل لاعب في القائمة (كيفين دي بروين) يتقاضى ما يقترب من مجموع ما تتقاضاه كل لاعبات قائمة السيدات.

وإذا تحدثنا عن أكبر لاعب وهو البرتغالي كريستيانو رونالدو سنجد أنه يتقاضى سنويا أعلى من كل اللاعبات بنحو 7 مرات، علما بأن رواتب اللاعبين لا تشمل ما يحصلون عليه من عقود رعاية وإعلانات ومواقع التواصل المقدرة بملايين الدولارات سنويا.

وفي ما يلي القائمة التي وضعتها ماركا: