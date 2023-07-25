الأهلي المصري يضاعف عقوبة حسين الشحات

أعلن نادي الأهلي بطل أفريقيا وحامل لقب الدوري المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء مضاعفة عقوبة مهاجمه حسين الشحات على خلفية قيامه بضرب وشتم المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز عقب مباراة الفريقين أول أمس الأحد.

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة اجتماعا مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وبحضور عضو مجلس الإدارة حسام غالي ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ، لمناقشة تقرير الأخير في الأحداث التي أعقبت مباراة الأهلي وبيراميدز.

وعقب الاجتماع أصدر الأهلي بيانا رسميا جاء فيه "ناقش رئيس النادي الأهلي خلال الاجتماع ما جاء في التقرير المقدم من مدير الكرة بخصوص الأحداث المرفوضة شكلا وموضوعا التي جرت بملعب الدفاع الجوي عقب مباراة أمس الأول".

وأضاف "ورغم أن النادي حقق ما تتمناه جماهيره هذا الموسم على صعيد البطولات التي شارك فيها وقدم موسما متميزا فإن هذا لن يكون مبررا للسماح بأن يخرج أي من عناصر المنظومة عن الضوابط الثابتة".

وختم "لذا تقرر تغريم حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم نصف مليون جنيه (16200 دولار)، بعد الأخذ في الحسبان اعتراف اللاعب بالخطأ والاعتذار عما بدر منه".

الأهلي يُغرم الشحات.. ويطالب بتطوير منظومة التحكيم 🦅 pic.twitter.com/Z5s8tVhYJv — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 25, 2023

وكان سيد عبد الحفيظ قد قرر معاقبة الشحات عقب المباراة مباشرة بتغريمه 300 ألف جنيه، إضافة إلى عقوبة رابطة الأندية المحترفة بالتنسيق مع لجنة المسابقات في الاتحاد المحلي للعبة بإيقاف اللاعب مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه طبقا للائحة.

ومني الأهلي أول أمس الأحد بخسارته الأولى هذا الموسم، حيث حرمه بيراميدز من تكرار إنجازاته في التتويج باللقب دون هزيمة للمرة الثامنة في تاريخه بعد مواسم 1975-1976، 1978-1979، 1985-1986، 1998-1999، 2004-2005، 2005-2006 و2016-2017.

ويخوض الأهلي مباراته الأخيرة هذا الموسم غدا الأربعاء عندما يحل ضيفا على المصري في مباراة مؤجلة من الجولة الـ30.