ميسي يسجل أرقاما تاريخية في أول مباراة بأميركا

سجلت المباراة الأولى للنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأميركي، رقمًا قياسيًّا كأكثر مباراة تمت مشاهدتها على شاشة التلفاز، بواقع 12.5 مليون مشاهدة، لتكون بذلك الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.

وقاد "البديل" ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز 2-1 بتسجيله هدفا قاتلا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة حرة مباشرة.

كما سجلت أسعار تذاكر المباراة رقما قياسيا آخر لهذه المسابقة إذ بيعت أرخص تذكرة لحضور باكورة مباريات ميسي بـ160 دولارا، أما الأعلى فبلغت قيمتها 8800 دولار.

وجاءت هذه الإحصائية رغم عدم تفضيل الأميركيين في العادة لكرة القدم، مقارنة بمباريات أخرى مثل كرة القدم الأميركية، أو كرة السلة الـ"إن.بي.إيه".

ووصفت قناة "تي سي سبورتس" الأرجنتينية، في تقرير خاص عبر موقعها الإلكتروني، يوم أمس الأحد، بأن هذا العدد من المشاهدات، جاء نتيجة لـ"تأثير ميسي"، مضيفة أنه على الرغم من وجود 21 ألف مشجع فقط في مدرجات الملعب، فإن الظهور الأول لقائد الأرجنتين مرتديًا القميص الوردي رقم 10، ضد الفريق المكسيكي، أصبح أكثر مباراة كرة قدم مشاهدة على الإطلاق في البلاد.

وأضافت القناة، "وفقًا لمصادر متخصصة، فإن ظهور ميسي استقطب 12.5 مليون مشاهد، دون احتساب المشجعين الذين شاهدوه عبر أجهزة الحاسوب أو الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية الخاصة بهم من خلال روابط غير رسمية".

وتابعت أن "مباراة إنتر ميامي الأخيرة تجاوزت اثنين من أكثر الأحداث شعبية في الولايات المتحدة، وهما نهائي دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين 2022 بين غولدن ستايت ووريورز وبوسطن سيلتيكس، حيث شاهده 12.4 مليون، بينما نهائي سوبر بول 2023 بين كانساس سيتي تشيفز وفيلادلفيا إيغلز، شاهده 10.8 ملايين".

وتفاعلت حسابات رياضية مع التأثير الكبير الذي أحدثه "ميسي" في كرة القدم داخل الولايات المتحدة، وتطرق الصحفي الرياضي الأرجنتيني "بابلو غيلارت" للحديث عن تأثير "البولغا" بالمقارنة بين عدد المشاهدات في مباراة كرة القدم بأميركا ونهائي كرة السلة الـ"إن.بي.إيه" 2022، مشيرا إلى أن هذه "الظاهرة" لها أبعاد كبيرة على مستقبل كرة القدم بالولايات المتحدة.

وحضر مباراة إنتر ميامي وكروز أزول، نجوم عالميون اجتمعوا في المدرجات لأول مرة في مباراة لكرة القدم لمشاهدة ميسي في ظهوره الأول مع ميامي، ومن أبرز الحاضرين كان النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام وأسطورة كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس وأسطورة التنس الأميركية سيرينا ويليامز فضلا عن النجمة التلفزيونية كيم كارداشيان، الذين التقطوا صورا من هواتفهم النقالة لحظة دخول ميسي أرضية الملعب.

OFFICIAL: Lionel Messi's debut game for Inter Miami vs Cruz Azul is the most watched American Soccer Game in the USA TV History with 12.5 Million Viewers..

A new record for Lionel Messi 🐐 pic.twitter.com/jQ4871PkcL

— 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐋𝐄𝐒 (@ChaaliiyKay) July 22, 2023