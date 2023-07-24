رياضة

مدرب يصفع حكما ويغمى عليه من الغضب ثم يعتذر

قال نادي لياونينغ شينيانغ المنافس في دوري الدرجة الثانية الصيني لكرة القدم إن مدربه اعتذر عن "تصرف متهور" بعدما صفع حكما أثناء مباراة أمس الأحد المصدر صفحه China Sports Vision 2050 على تويتر
المدرب صفع الحكم بعدما أشهر في وجهه البطاقة الحمراء (مواقع التواصل)
24/7/2023

قال نادي لياونينغ شينيانغ الصيني -المنافس في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم- إن مدربه اعتذر عن "تصرف متهور" بعدما صفع حكما في أثناء مباراة أمس الأحد.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمدرب شين دوان وهو يصفع الحكم تشين هاو بعد احتسابه ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة، التي انتهت بالهزيمة صفر-4 خارج ملعبه، أمام نانجينغ سيتي.

وحصل شين على بطاقة حمراء بسبب الاعتراض بشكل غير رياضي، مما دفعه إلى صفع الحكم.

وقالت وسائل إعلام صينية إن شين سقط على الأرض وتعرض للإغماء من شدة الغضب، وتم نقله إلى المستشفى قبل أن يعود إلى فندق الفريق ويعتذر للحكم.

وقال لياونينغ شينيانغ -في بيان- "في الشوط الأول اختلف مدربنا مع قرار الحكم، وتصرف بطريقة‭ ‬متهورة تنتهك قواعد الانضباط التي وضعها الاتحاد الصيني لكرة القدم".

وأضاف "تواصلت إدارة النادي بعد المباراة مع شين دوان الذي أدرك حجم الخطأ… ليعتذر لمراقب المباراة والحكم عن السلوك المتهور".

ويحتل لياونينغ شينيانغ المركز 13 في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الصيني.

المصدر : رويترز