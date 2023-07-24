يخطط الأورغواياني لويس سواريز مهاجم غريميو البرازيلي للرحيل عن الفريق من أجل الانضمام إلى إنتر ميامي الأميركي واللحاق بزملائه الثلاثة السابقين في برشلونة وهم: الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسبانيان سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

وذكرت شبكة "آر إم سي سبورتس" (rmcsport) الفرنسية أن سواريز سيفعل كل ما بوسعه من أجل الرحيل عن غريميو في وقت يبدو فيه الإنجليزي ديفيد بيكهام الشريك في ملكية إنتر ميامي عازما على تحقيق رغبة المهاجم.

Luis Suarez is willing to personally pay the remainder of his Gremio contract to join Lionel Messi, Sergio Busquets and Jordi Alba at Inter Miami (@sport) 🫂 🇺🇸 pic.twitter.com/1q1QgNO8HO — Football España (@footballespana_) July 23, 2023

وأكدت الشبكة أن سواريز لا يمانع في إنهاء عقده مبكرا من أجل اللعب إلى جوار ميسي مرة أخرى، حيث سبق لهما أن تزاملا في برشلونة من 2014 حتى 2020، قبل أن يرحل سواريز إلى أتلتيكو مدريد.

ويرتبط سواريز (36 عاما) بعقد مع غريميو حتى يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، وتبلغ قيمته السوقية حاليا 4 ملايين يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) المتخصص في بيانات وإحصائيات اللاعبين.

في هذه الأثناء، أكد ريناتو غاوتشو مدرب غريميو أن لويس سواريز لن يرتدي قميص الفريق مرة أخرى حتى يتعافى من الآلام التي يعاني منها على مستوى الركبة، وهي الإصابة التي تردد أنها قد تُنهي مسيرته الكروية نهائيا.

وقال غاوتشو في مؤتمر صحفي "لقد تحدثت مع سواريز، وقرار بقائه من عدمه هو أمر يناقشه اللاعب مع الرئيس ومجلس الإدارة حتى يُغلق سوق الانتقالات".

بدوره، أوضح موقع "MIN90" بنسخته الإسبانية أن غريميو مستعد للتخلي عن سواريز لمصلحة إنتر ميامي، لكن على إنتر أن يدفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد اللاعب والمقدر بـ70 مليون يورو.

وانضم سواريز إلى غريميو في يناير/كانون الثاني 2023 قادمًا من فريق ناسيونال، ومنذ ذلك الحين لعب 30 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وقدم لزملائه 9 تمريرات حاسمة.