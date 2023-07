يخطط الأورغواياني لويس سواريز مهاجم غريميو البرازيلي للرحيل عن الفريق من أجل الانضمام إلى إنتر ميامي الأميركي واللحاق بزملائه الثلاثة السابقين في برشلونة وهم: الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسبانيان سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

وذكرت شبكة "آر إم سي سبورتس" (rmcsport) الفرنسية أن سواريز سيفعل كل ما بوسعه من أجل الرحيل عن غريميو في وقت يبدو فيه الإنجليزي ديفيد بيكهام الشريك في ملكية إنتر ميامي عازما على تحقيق رغبة المهاجم.

Luis Suarez is willing to personally pay the remainder of his Gremio contract to join Lionel Messi, Sergio Busquets and Jordi Alba at Inter Miami (@sport) 🫂 🇺🇸 pic.twitter.com/1q1QgNO8HO

— Football España (@footballespana_) July 23, 2023