كاس ترفض استئناف رابطة وكلاء اللاعبين ضد اللوائح الجديدة وفيفا يرحب

رفضت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) اليوم الاثنين استئناف رابطة وكلاء اللاعبين المحترفين ضد اللوائح الجديدة لوكلاء اللاعبين التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك لأسباب مختلفة.

ودخلت اللوائح الجديدة لفيفا حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الماضي بهدف "فرض نظام انتقالات أكثر عدلا وشفافية في كرة القدم"، كما أعلن فيفا، مع إلزام وكلاء اللاعبين بالحصول على ترخيص مع حظر التمثيل المتعدد لتجنب تضارب المصالح، ووضع حد أقصى لرسوم الوكلاء، وبعد فترة الانتقالات الصيفية وبدءا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل سيُسمح فقط للوكلاء الحاصلين على ترخيص بالعمل في صناعة كرة القدم.

وذكر فيفا -في بيان رسمي اليوم الاثنين- أنه "يرحب بقرار اليوم (…) الذي يؤكد تماما شرعية وصلاحية وتناسب لوائح وكلاء كرة القدم".

من جانبها، أوضحت "كاس أن لوائح وكلاء كرة القدم الخاصة بفيفا لا تنتهك القوانين في سويسرا وفرنسا وإيطاليا، واتفاقية المفاوضات الجماعية للدوري الأميركي للمحترفين".

ولكن اللوائح الجديدة لوكلاء اللاعبين تواجه أيضًا دعاوى قضائية على المستوى الوطني؛ فعلى سبيل المثال، تمت إحالة قضايا في ألمانيا إلى محكمة العدل الأوروبية لإصدار حكم فيها بناء على دعاوى بعض وكلاء اللاعبين هناك.