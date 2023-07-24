شاهد.. ريال مدريد يقلب الطاولة على ميلان

قلب ريال مدريد الإسباني تأخره بهدفين أمام ميلان الإيطالي إلى فوز 3-2 في مباراة ودية أقيمت على ملعب روز بول في باسادينا بولاية كاليفورنيا الأميركية، في أولى مبارياته التحضيرية للموسم الجديد لكرة القدم.

وحقق ريال مدريد الفوز بمشاركة نجومه الجدد، بعد ريمونتادا في الشوط الثاني، عقب تأخره في النتيجة بهدفين دون مقابل حتى الدقيقة 57 من عمر المباراة.

تقدم ميلان بهدفين بواسطة مدافعه الإنجليزي فيكايو توموري من ركلة ركنية رفعها زميله الجديد الأميركي كريستيان بوليسيتش القادم حديثا من تشلسي الإنجليزي، ثم أضاف لوكا روميرو الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة استقرت في سقف الشبكة قبل نهاية الشوط الأول بـ3 دقائق.

وجاء الهدفان في غياب الحارس البلجيكي، تيبو كورتوا، عن التشكيلة الأساسية، التي شارك فيها من الوافدين الجدد لريال مدريد لاعبا الوسط جود بيلينغهام وبراهيم دياز وفي الهجوم خوسيلو.

وبعد إقحام كل من لوكا مودريتش وفينسيوس جونيور ورودريغو في الشوط الثاني، تغير مجرى المباراة، ليتمكن ريال مدريد من قلب النتيجة وتسجيل 3 أهداف.

حيث رد ريال مدريد بثلاثية في الشوط الثاني. إذ قلص فريق العاصمة الإسبانية الفارق عندما ارتكب حارس ميلان ماركو سبورتييلو خطأ فادحا عندما أفلتت منه تسديدة ضعيفة من الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (57)، ثم أدرك اللاعب ذاته التعادل بتسديدة قوية (59).

ومنح البرازيلي فينيسيوس الفوز لريال مدريد في الدقيقة 84.

وسيلعب ريال مدريد خلال معسكره التحضيري 3 مباريات أخرى خلال الأيام المقبلة ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، قبل انطلاق موسم 2023-2024 في الدوري الإسباني لكرة القدم المقرر انطلاقته في 11 أغسطس/أب المقبل.