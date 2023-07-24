المدرب يختار ميسي قائدا جديدا لإنتر ميامي

قال الأرجنتيني جيراردو مارتينو مدرب إنتر ميامي إن مواطنه ليونيل ميسي -الفائز بكأس العالم 2022 في قطر- سيكون القائد الجديد للفريق المنافس في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم، مشيرا إلى أنه قد يشارك للمرة الأولى أساسيا مع فريقه الجديد غدا الثلاثاء أمام أتلانتا يونايتد بعد بدايته الرائعة.

وارتدى ميسي -الذي انضم لإنتر ميامي في وقت سابق هذا الشهر- شارة القيادة في أول ظهور له مع الفريق في مباراة أمام كروز أزول في كأس الدوري الأميركي-المكسيكي الجمعة الماضي، وسجل خلالها المهاجم الأرجنتيني هدفا رائعا من ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويواجه القائد السابق للفريق لاعب الوسط البرازيلي جريجور فترة غياب طويلة بسبب إصابة في القدم.

وردا على سؤال عما إذا كان ميسي سيستمر في قيادة إنتر ميامي، قال مارتينو للصحفيين "في المباراة الأخيرة ارتدى شارة القيادة وسيرتديها الفترة المقبلة".

ويتطلع إنتر ميامي لمساعدة أخرى من ميسي لتخطي أتلانتا يونايتد غدا الثلاثاء لبلوغ أدوار خروج المغلوب في كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية.