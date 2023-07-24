اعتذر حسين الشحات لاعب الأهلي المتوج بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم عما وصفه "بلحظة انفعال"، عقب الاعتداء على محمد الشيبي لاعب بيراميدز بعد مباراة الفريقين بالمسابقة المحلية أمس الأحد.

وعوقب الشحات بالإيقاف مباراتين، إلى جانب تعرضه لغرامة "كبيرة" من ناديه وغرامة أخرى من رابطة الأندية المحترفة.

وبعد أول خسارة محلية للأهلي، بطل أفريقيا هذا الموسم وبنتيجة صفر-3 أمام بيراميدز، اشتبك الشحات مع المغربي الشيبي خارج الملعب، وبدا أنه صفعه على وجهه، قبل أن تظهر عدة صور لتصافح اللاعبين وسط ابتسامات متبادلة.

حسين الشحات يعتدي بالضرب على محمد الشيبي لاعب بيراميدز pic.twitter.com/hj2OODouEQ — Mohamed Zaki (@mohamed_zaki14) July 23, 2023

وقال الشحات -في منشور عبر فيسبوك- "أود الاعتذار عن التصرف الذي بدر مني في لحظة انفعال لم أتمكن من السيطرة عليها، نتيجة استفزازات لم أتحملها، ولم تكن إلا ردة فعل خاطئة لغضبي".

وأضاف اللاعب (31 عاما) في منشوره "لن أبحث عن مبررات، لكني أجد نفسي مخطئا… ولأن الاعتذار من شيم الرجال، فإنني أتقدم باعتذار للجميع لإدارة الأهلي والجهاز الفني وزملائي بالفريق وكل جماهير الأهلي والكرة المصرية والمغربية والعربية عن ردة فعلي السيئة".

بداية أود الاعتذار عن التصرف الذي بدر مني في لحظة انفعال لم أتمكن من السيطرة عليها، نتيجة استفزازات لم أتحملها. وانها لم تكن الا ردة فعل (خاطئة) لغضبي حين سبُ أهل بيتي في لحظة تمالك مني فيه الشيطان حينها ، وانني استغفر الله العظيم من كل ذنب صغير وكبير .

لن أبحث عن مبررات، ولكنى… pic.twitter.com/22rdkSFuLa — Hussein Elshahat (@husseinelshahat) July 24, 2023

وتابع "أتقبل العقوبات التي صدرت ضدي، وأعدكم أن أقدم الأفضل مع الفريق، وألا يصدر أي شيء آخر يسوؤكم مني مرة أخرى".

ايه الفايدة من "التسخين" الغريب اللي حاصل دلوقتي .. رغم أن المدير الرياضي لبيراميدز #هاني_سعيد نفسه كان حاضر الواقعة

والفيديو كمان ورد فعل #الشيبي على اعتذار #حسين_الشحات بيوضح كل شيء حاجة غريبة ومش مفهومة بصراحة ..؟؟؟ pic.twitter.com/0le3c6JxgT — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) July 23, 2023

وأعلن الأهلي أن مدير الكرة سيد عبد الحفيظ فرض "غرامة مالية كبيرة على الشحات بعد المشادة التي حدثت عقب المباراة".

🚨🚨قرر الكابتن سيد عبد الحفيظ توقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعب حسين الشحات. pic.twitter.com/uh2RfiAdkz — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 23, 2023

وقالت رابطة الأندية إن إدارة المسابقات قررت إيقاف الشحات مباراتين إلى جانب تغريمه 20 ألف جنيه (646 دولارا)، بسبب "السلوك غير الرياضي طبقا لقائمة العقوبات".

وضمن الأهلي حسم لقب الدوري في وقت سابق هذا الشهر، بينما احتل بيراميدز المركز الثاني، وتأهل الفريقان إلى دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 82 نقطة من 33 مباراة، وتتبقى له مباراة مؤجلة، في حين أنهى بيراميدز الموسم وفي جعبته 73 نقطة.