الاتحاد المصري ينفي رحيل فيتوريا لتدريب أحد الأندية السعودية

نفى الاتحاد المصري لكرة القدم -اليوم الاثنين- تقارير عن احتمال رحيل المدرب البرتغالي روي فيتوريا عن منتخب البلاد لتدريب أحد الأندية السعودية.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن فيتوريا، الذي قاد النصر للفوز بدوري المحترفين السعودي موسم 2018-2019، وافق على تدريب الأهلي العائد لدوري الأضواء.

ولم يستقر الأهلي، الذي يتخذ من جدة مقرا له، على خليفة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي رحل عقب الحصول على لقب دوري الدرجة الثانية وعودة الفريق لدوري المحترفين بعد عام من الهبوط.

وقال مدير منتخب مصر محمد غرابة -في حديث للصحفيين- إن "فيتوريا مستمر في عمله، ولا صحة للتقارير التي تفيد برحيله لتدريب أحد الأندية السعودية".

وأضاف "تحدثت مع فيتوريا اليوم، ونفى وجود أي مفاوضات مع أي مسؤول".

🔴 مجموعة منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 #شجع_مصر pic.twitter.com/C4bRmAHGBA — EFA.eg (@EFA) July 13, 2023

وقاد فيتوريا منتخب مصر، وصيف بطل كأس الأمم الأفريقية، للتأهل للبطولة التي ستقام في ساحل العاج مطلع العام المقبل.

وتولى البرتغالي البالغ من العمر 53 عاما تدريب منتخب مصر يوليو/تموز 2022 بموجب عقد لمدة 4 سنوات.

وفاز فيتوريا في 7 مباريات لعبها مع منتخب مصر ليحقق العلامة الكاملة حتى الآن.