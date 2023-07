شاهد- حارس فرنسي يسجل هدفا كوميديا بمرماه في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي

ارتكب الفرنسي ديدييه دبريز حارس مرمى "إف 91 ديديلانغي" من لوكسمبورغ هفوة فادحة خلال مباراة فريقه في التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات من النسخة الثالثة لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وفاز ديديلانغي على مضيفه سان باتريك أتلتيك من أيرلندا بنتيجة 3-2 في إياب الدور الأول من التصفيات، ليواصل طريقه نحو دور المجموعات بعدما انتصر في مباراة الذهاب أيضا 2-1.

وتقدم الضيوف في النتيجة مبكرا عن طريق أويغ سيتسي فان لينغن، لكن الحارس الشاب دبريز منح الأمل لأصحاب الأرض بعدما أهداهم هدف التعادل بطريقة غريبة للغاية.

فبعد لقطة مشتركة بين اثنين من اللاعبين بعد منتصف الملعب ارتفعت الكرة إلى أعلى وصولا إلى حدود منطقة الجزاء فقرر دبريز الخروج من مرماه لإبعادها، وأخطأ في تقدير الكرة، إذ ضربها برأسه فذهبت إلى الخلف وواصلت طريقها نحو الشباك، مسجلا هدف التعادل لفريق سان باتريك أتلتيك في الدقيقة 22.

It’s a bizarre equaliser but we don’t care! 1-1 on the night & 2-3 in the tie overall pic.twitter.com/q7B9jDLIYd

— St Patrick's Athletic FC (@stpatsfc) July 20, 2023