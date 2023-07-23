بايرن ميونخ يقدم عرضه المالي الأول لضم المغربي ياسين بونو

قدّم نادي بايرن ميونخ الألماني عرضه الأول من أجل التعاقد مع المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لكن المقابل المالي لا يلبي مطالب النادي الأندلسي، وفق تقرير إسباني.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (mundodeportivo) الإسبانية أن بايرن -الذي يحتكر بطولة الدوري الألماني في آخر 11 موسما- طلب التعاقد مع بونو مقابل 8 ملايين يورو، وهو رقم يبتعد عن المبلغ الذي عرضه باريس سان جيرمان لإشبيلية (12 مليون يورو)، ورفض النادي "الأندلسي" مناقشته من الأساس.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عرض بايرن ميونخ من الممكن أن يرتفع إلى 12 مليون يورو مع المكافآت والحوافز.

ولا تلبي هذه الأرقام رغبة إشبيلية الذي يريد الحصول على 20 مليون يورو على الأقل من أجل التفريط في واحد من أفضل 3 حراس في العالم لعام 2022، وفق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وترى "موندو ديبورتيفو" أن إشبيلية يدير هذا الملف بشكل سيئ للغاية منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية الحالية بالنظر إلى المطالب المالية الكبيرة لبيع بونو، في وقت أبقاه المدرب خوسيه لويس مينديليبار على مقاعد البدلاء في كثير من المباريات منذ وصوله إلى الفريق في مارس/آذار 2023.

كما أن الأندية الأخرى تعلم مدى حاجة إشبيلية إلى المال الذي دفعه إلى قبول فكرة التخلي عن بونو، الذي لعب دورا بارزا في تتويج فريقه بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة (رقم قياسي) بعد تصديه لأكثر من ركلة ترجيح في نهائي الموسم الماضي ضد روما.

وكان نادي إشبيلية استبعد بونو ومواطنه يوسف النصيري من قائمة الفريق التي سافرت الجمعة الماضي إلى ألمانيا، حيث أقام النادي الأندلسي الفترة الثانية من مرحلة الاستعداد لمنافسات الموسم الكروي الجديد 2023-2024.

وأعلن إشبيلية عبر موقعه الإلكتروني أن القرار يعود إلى رغبة مدرب الفريق في منح اللاعبين المزيد من الوقت لاستعادة لياقتهما البدنية، لكن "موندو ديبورتيفو" أكدت أن السر وراء هذا القرار يعود إلى انتظار النادي عروضا من الفرق الراغبة في ضم بونو والنصيري.

وأبدت الصحيفة استغرابها من هذا القرار، خاصة بعد تصريحات مينديليبار التي أكد فيها أن الثنائي بونو والنصيري "لاعبان لدينا" طالما لم تصل لهما عروض رسمية ولم يتم الاتفاق على انتقالهما.