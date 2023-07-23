التونسي الحفناوي يحصد ميدالية فضية ببطولة العالم للسباحة

حصد البطل الأولمبي التونسي أحمد الحفناوي اليوم الأحد الميدالية الفضية في سباق 400 متر سباحة حرة، خلال منافسات بطولة العالم المقامة في مدينة فوكوكا اليابانية.

وقطع الحفناوي السباق في توقيت 3 دقائق و40 ثانية و70 جزءا من 100 بفارق جزئين من 100 خلف الأسترالي سامويل شورت الحائز على الميدالية الذهبية.

وسيشارك الحفناوي في سباقي 800 متر يوم 26 يوليو/تموز الجاري، وفي سباق 1500 متر يوم 29 من الشهر نفسه.

وحقق السباح التونسي أفضل نجاحاته عند إحرازه الميدالية الذهبية في سباق 400 متر في أولمبياد طوكيو 2020، وهو لم يتجاوز 18 عاما.

وحطّم السباح الفرنسي ليون مارشان الرقم القياسي العالمي في 400 متر متنوعة محرزا ذهبية السباق.

وحقق مارشان (21 عاما) 4:02.50 دقائق، متفوقا على الرقم القياسي الأخير الذي كان بحوزة السباح الأسطوري الأميركي مايكل فيلبس (4:04.84 دقائق) سجله في أولمبياد بكين 2008.

وتقدم الفرنسي على الأميركي كارسون فوستر (4:06.56 دقائق) والياباني دايا سيتو (4:09.41 دقائق).

ونال مارشان لقبه العالمي الثاني بعد مونديال المجر العام الماضي تحت ناظري فيلبس المتوج بـ23 ميدالية أولمبية والذي كان حاضرا بوصفه معلقا تلفزيونيا.