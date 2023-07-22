مونديال السيدات.. بداية قوية لحاملة اللقب وصعبة لبطلة أوروبا

استهلّت الولايات المتحدة حاملة اللقب مشوارها في كأس العالم للسيدات في كرة القدم بقوة، بفوزها السهل على فيتنام 3-صفر في أوكلاند اليوم السبت ضمن منافسات المجموعة الخامسة، في حين حققت إنجلترا بطلة أوروبا فوزا صعبا على هاييتي المتواضعة 1-صفر.

وسجلت صوفيا سميث (14 و45+7) وليندساي هوران (77) الأهداف الأميركية، في حين أضاعت نجمة المنتخب المخضرمة أليكس مورغان ركلة جزاء في الدقيقة 44.

وتصدرت الولايات المتحدة الساعية لإحراز لقبها الثالث تواليا هذه المجموعة، بانتظار مواجهة البرتغال مع هولندا الأحد.

وتابعت سميث -التي اختيرت أفضل لاعبة في الدوري الأميركي لكرة القدم في صفوف فريقها بورتلاند- تألقها، بتسجيلها ثنائية وضعتها في صدارة ترتيب الهدافات حتى الآن.

وافتتحت سميث التسجيل مبكرا بعد مرور ربع ساعة في مرمى فيتنام التي تخوض باكورة مشاركاتها في نهائيات كأس العالم.

وصمدت الآسيويات طويلا أمام المنتخب الأميركي، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الأخير انبرت لها مورغان، لكن حارسة فيتنام كيم ترانه تهي أنقذتها ببراعة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

وللمفارقة، احتُسبت حتى الآن 8 ركلات جزاء في النهائيات، أُهدرت منها 4 ركلات.

بيد أن سميث أضافت الهدف الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من هذا الشوط، قبل أن تختتم هوران التسجيل في الدقيقة 77.

وأدار المباراة طاقم حكام مغربي بقيادة الحكمة الدولية بشرى كربوبي، التي أصبحت أول عربية تدير مباراة في كأس العالم للسيدات كحكم للساحة.

فوز صعب لإنجلترا

وفي المجموعة الرابعة، حققت إنجلترا بطلة أوروبا فوزا صعبا على هاييتي التي تخوض باكورة مشاركاتها في النهائيات 1-0.

وأقيمت المباراة في بريزبين أمام 44 ألف متفرج. واحتاجت إنجلترا إلى ركلة جزاء سجلتها جورجيا ستنواي من محاولتها الثانية (29) كي تحصد أول 3 نقاط في البطولة.

ودخلت إنجلترا المباراة وهي مرشحة فوق العادة للفوز بها، في مواجهة هاييتي المتواضعة التي تواجه صعوبات سياسية وإنسانية واقتصادية في البلاد.

وسيطرت اللبؤات على مجريات اللعب، وشكل ثلاثي الهجوم خطورة على مرمى هاييتي في ربع الساعة الأول من دون أن يتمكن من هزّ الشباك.

وفي الدقيقة 27، احتسبت حكمة اللقاء ركلة جزاء لإنجلترا إثر لمسة يد داخل المنطقة من باتشيبا لويس، فسددت ستنواي الكرة في الزاوية العليا لكن حارسة مرمى هاييتي كيرلي ثوس تصدت لها ببراعة.

بيد أن حكمة الساحة أمرت بإعادة الركلة لأن حارسة المرمى تقدمت عن خط المرمى أثناء تنفيذها. وفي المحاولة الثانية، نجحت ستنواي في منح التقدم للمنتخب الإنجليزي.

ويدين المنتخب الإنجليزي لحارسة مرماه ماري إيربس التي تصدت لمحاولات خطيرة نهاية المباراة.

يذكر أن إنجلترا بلغت الدور نصف النهائي عامي 2015 و2019، من دون أن تتمكن من خوض المباراة النهاية.