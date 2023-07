شاهد.. ميسي يسجل في بداية "هوليودية" مع إنتر ميامي الأميركي

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بداية هوليودية لمسيرته في الولايات المتحدة عندما سجل هدف الفوز 2-1 لفريقه الجديد إنتر ميامي في مرمى كروس أسول المكسيكي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

أقيمت المباراة في فورت لودردايل أمام 20 ألف متفرج وحضرها نجوم الرياضة والفن، من بينهم ليبرون جيمس وسيرينا وليامز وكيم كارداشيان الذين التقطوا صورا من هواتفهم النقالة لحظة دخول ميسي أرضية الملعب، وجمعت بين إنتر ميامي وكروس أسول ضمن مسابقة "كأس الدوريين" التي ينظمها الاتحادان الأميركي والمكسيكي.

جلس ميسي على مقاعد اللاعبين البدلاء لعدم جاهزيته التامة لخوض 90 دقيقة، لكن الجمهور بدأ يهتف باسمه "ميسي، ميسي" منذ الدقيقة 20 مطالبا المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو بإشراكه.

وافتتح روبرت تايلور التسجيل لإنتر ميامي قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة بتسديدة ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك.

ثم جاءت لحظة دخول ميسي إلى أرضية الملعب في الدقيقة 54 عندما وقف له الجمهور مصفقا.

بيد أن فريق كروس أسول أدرك التعادل بواسطة أنتونا في الدقيقة 65.

وحاول النجم الأرجنتيني في إحراز هدف الفوز مرارا وتكرارا بإمداد زملائه بالكرات المتقنة أو من خلال محاولات فردية، إلى أن احتسب له الحكم ركلة حرة مباشرة على مشارف المنطقة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، فانبرى لها ميسي وسددها فوق الحائط لتستقر في أعلى الشباك مانحا الفوز لفريقه.

وهذه هي الركلة الحرة المباشرة الـ63 التي يسجل منها ميسي في مسيرته الحافلة.

كما شارك أيضا في المباراة زميل ميسي السابق في برشلونة سيرجيو بوسكيتس.

وقال ميسي بعد المباراة "كنت أدرك أنه يتعين علي التسجيل، لقد كانت اللقطة الأخيرة في المباراة. كنت أريد التسجيل لكي لا نذهب إلى ركلات الترجيح. كان من الأهم جدا بالنسبة إلينا أن نحقق الفوز. إنها مسابقة جديدة وستمنحنا ثقة كبيرة بالتقدم إلى الأمام".

وعلق النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام -أحد مالكي إنتر ميامي- على الهدف بقوله "لكي أكون صريحا، عندما رأيت الحكم يمنح ركلة حرة مباشرة، أدركت أنها الطريقة المثلى لنهاية المباراة، لا سيما عندما تملك لاعبين على أرضية الملعب مثل ليو وسيرجيو، هذا ما يقومان به".

وتابع "إنه أمر مثير للغاية بالنسبة إلى أنصارنا، إلى جميع هؤلاء الذين قدموا إلى هنا لرؤية ميسي. إنه حلم يتحقق للجميع لرؤية ما حدث في الملعب".

ووزع منظمو المباراة مجانا أعلاما وردية (ألوان نادي إنتر ميامي) تحمل صورة ميسي ورقمه على الجمهور لدى دخوله إلى المدرجات، كهدية لهم تعويضا عن الأموال الطائلة التي دفعوها لمشاهدة النجم الأرجنتيني.

إذ بيعت أرخص تذكرة لحضور باكورة مباريات ميسي بـ160 دولارا، أما الأعلى فبلغت قيمتها 8800 دولار وهو رقم قياسي لهذه المسابقة.

ويخوض إنتر ميامي مباراته الثانية ضمن هذه المسابقة ضد أتلانتا الثلاثاء المقبل.

وتضم هذه المسابقة -التي تم استحداثها عام 2019- 29 فريقا من الدوري الأميركي و18 من الدوري المكسيكي، موزعة على 15 مجموعة تضم كل واحدة منها 3 فرق.

ولم يكن ميسي قد خاض أي مباراة منذ مشاركته الأخيرة في صفوف فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي في الرابع من يونيو/حزيران الماضي.

وبات ميسي أبرز اسم على الإطلاق ينتقل إلى الدوري الأميركي منذ الجوهرة البرازيلية بيليه الذي وصل إلى نيويورك كوزموس عام 1975.

ومن المتوقع أن يسهم وصول النجم الأرجنتيني في تعزيز عدد المشتركين الجدد في البطاقة الموسمية للدوري الأميركي على منصة "آبل تي في" (Apple TV). كما ارتفعت أسعار تذاكر المباريات التي من المحتمل أن يشارك فيها.

يذكر أنه خلافا للبطولات الأوروبية، فإن الدوري الأميركي يبدأ في فبراير/شباط وينتهي أواخر أكتوبر/تشرين الأول ثم تخوض الفرق أدوار المربع الذهبي قبل خوض المباراة النهائية في التاسع من ديسمبر/كانون الأول.

ورغم احتلال ميامي المركز الأخير في الدوري، فإنه لا يزال يملك الأمل في بلوغ الأدوار الإقصائية شرط أن يكون لميسي تأثير كبير في ذلك.

واحتفى جمهور الملعب بميسي كثيرًا بعد الهدف، كما امتد الاحتفاء إلى منصات التواصل، حيث تناقل الملايين مقطع الهدف، وتصدر اسم ميسي المنصات الأميركية، وأشاد إنتر ميامي بلاعبه الجديد عبر حساباته على منصات التواصل، كما علق حساب الدوري الأميركي، بالقول: "ليونيل ميسي ليس بشريا”.

وقال النجم الألماني توماس مولر عبر حسابه على تويتر: "يا لها من بداية رائعة لميسي في إنتر ميامي".

Lionel Messi scores the 63rd free-kick of his career… to win the game for Inter Miami… on his debut… in the last minute.

The thing about true legends, the absolute best of the best historically, is they somehow always find themselves in these moments, no matter the stage of their career, and just deliver. Over and over again.

Sports are just the best, man. https://t.co/lfMI5lTlCr

— nick wright (@getnickwright) July 22, 2023