رياضة

شاهد.. إلغاء مباراة ودية في إنجلترا بعد اقتحام "سيارة جنازات" الملعب

للتكرم باسم (المباراة ألغيت بعد أن ترك الملثمون سيارة الجنازات في الملعب
المباراة ألغيت بعد أن ترك ملثمون سيارة الجنازات وسط الملعب وفروا في سيارة أخرى (مواقع التواصل)
22/7/2023

ألغيت مباراة ودية بين فريقين من الدرجات الأدنى بكرة القدم في إنجلترا بعد اقتحام سيارة جنازات تحمل رجلين مقنعين أرض الملعب أمس الجمعة.

وذكر مشجع لفريق غيتشيد، الذي خاض المباراة أمام دانستون، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) أنه تم إلقاء ملصقات من نافذة السيارة كنوع من الاحتجاج، وخرج منها مقنعان، ثم ركبا سيارة فضية أخرى وغادرا.

وقال غيتشيد عبر تويتر "بسبب موقف حدث داخل الملعب قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول، أوقف الحكم مباراة الليلة".

المصدر : رويترز