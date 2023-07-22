شاهد.. إلغاء مباراة ودية في إنجلترا بعد اقتحام "سيارة جنازات" الملعب
22/7/2023
ألغيت مباراة ودية بين فريقين من الدرجات الأدنى بكرة القدم في إنجلترا بعد اقتحام سيارة جنازات تحمل رجلين مقنعين أرض الملعب أمس الجمعة.
وذكر مشجع لفريق غيتشيد، الذي خاض المباراة أمام دانستون، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) أنه تم إلقاء ملصقات من نافذة السيارة كنوع من الاحتجاج، وخرج منها مقنعان، ثم ركبا سيارة فضية أخرى وغادرا.
وقال غيتشيد عبر تويتر "بسبب موقف حدث داخل الملعب قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول، أوقف الحكم مباراة الليلة".
Dunston UTS Vs Gateshead abandoned becos this happened 😂😂😂 pic.twitter.com/j3wtGR56K9
— Nik (@notN1k84) July 21, 2023
CHAOS as a Dunston vs Gateshead match is abandoned at half time after a hearse and car are driven onto the pitch!
Wild.
— Swift Kicks ⚽️ (@realSwiftKicks) July 21, 2023
المصدر : رويترز