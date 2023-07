ساديو ماني.. "منبوذ" بايرن ميونخ قاب قوسين من مجاورة رونالدو في النصر

اقترب الدولي السنغالي ساديو ماني من الالتحاق بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في فريق النصر السعودي، بعد موسم مخيب للآمال قضاه "أسد التيرانغا" مع بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، الذي انضم إليه في سوق الانتقالات الصيفية عام 2022 قادما من ليفربول.

وأكّد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن بايرن ميونخ يريد بيع ماني في أسرع وقت ممكن، في الوقت الذي سعى فيه اللاعب لإثبات نفسه، لكنّ الأمور تغيّرت الآن، وبات السنغالي منفتحا على الرحيل وبدء مفاوضات مع النصر.

Sadio Mané situation updated. 🔴🇸🇦

◉ Bayern want to sell Mané as soon as possible.

◉ Sadio always wanted to stay and fight for his place.

◉ Now he's opening to start discussions with Saudis, as called yesterday.

◉ No official bid/agreement yet; initial talks with Al Nassr. pic.twitter.com/f28mtyrvRd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2023