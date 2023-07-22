ساديو ماني.. "منبوذ" بايرن ميونخ قاب قوسين من مجاورة رونالدو في النصر

اقترب الدولي السنغالي ساديو ماني من الالتحاق بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في فريق النصر السعودي، بعد موسم مخيب للآمال قضاه "أسد التيرانغا" مع بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، الذي انضم إليه في سوق الانتقالات الصيفية عام 2022 قادما من ليفربول.

وأكّد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن بايرن ميونخ يريد بيع ماني في أسرع وقت ممكن، في الوقت الذي سعى فيه اللاعب لإثبات نفسه، لكنّ الأمور تغيّرت الآن، وبات السنغالي منفتحا على الرحيل وبدء مفاوضات مع النصر.

Sadio Mané situation updated. 🔴🇸🇦 ◉ Bayern want to sell Mané as soon as possible.

◉ Sadio always wanted to stay and fight for his place.

◉ Now he's opening to start discussions with Saudis, as called yesterday.

◉ No official bid/agreement yet; initial talks with Al Nassr. pic.twitter.com/f28mtyrvRd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2023

وفي آخر مباراة ظهر فيها اللاعبان سويا، لم يشارك ماني في التشكيل الأساسي لفريقه السابق ليفربول حين كان "الدون" لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد، بل دخل من مقاعد البدلاء في الدقيقة 76، ويومها فاز "الريدز" بنتيجة 5-صفر في كلاسيكو إنجلترا الذي أقيم يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 على ملعب أولد ترافورد.

ومنذ تلك المباراة، فقد ماني أهميته داخل الفريق رويدا رويدا لصالح الثلاثي محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو وديوغو جوتا، وفق صحيفة "ميرور" (mirror) الإنجليزية، قبل أن يظهر أساسيا آخر مرة في نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2021-2022 ضد ريال مدريد.

واستعرضت الصحيفة البريطانية التسلسل الزمني لهبوط مستوى ماني بعد أن أنهى 6 مواسم رائعة مع ليفربول وصولا إلى بايرن ميونخ، حتى اقترب من التوقيع للنصر السعودي واللعب إلى جوار "الدون".

بدأ ماني موسم 2022-2023 مع بايرن بطريقة مميزة، حيث سجّل 6 أهداف في مبارياته الست الأولى، لكن الأمور انقلبت سريعا بعد مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، ووقتها استبدل بعد 5 مباريات غاب فيها عن التسجيل.

وسرعان ما انقلبت الصحافة الألمانية على ماني بسبب مردوده المتواضع، حتى وصلت الأمور إلى السخرية منه بعد المباراة التي خسرها بايرن من أوغسبورج صفر-1، لأن مانويل نوير حارس المرمى لمس الكرة أكثر منه.

وتفاقمت معاناة ماني بعدما تعرّض لإصابة قوية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في مباراة بايرن وفيردر بريمين، أبعدته عن الملاعب لمدة 3 أشهر وحرمته من المشاركة مع منتخب السنغال في مونديال قطر.

وازداد وضع ماني سوءا رغم شفائه من الإصابة في فبراير/شباط 2023، إذ لم يعده المدرب يوليان ناغلسمان إلى الفريق مباشرة، ثم دبّ الخلاف بينهما بعد فوز بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، بعدما أبدى اللاعب السنغالي عدم رضاه عن إشراكه في الدقائق الثماني الأخيرة فقط.

وبعد إقالة ناغلسمان في مارس/آذار 2023 والتعاقد مع خلَفه توماس توخيل، عاد ماني إلى واجهة الصحافة الألمانية مجددا، بعدما اعتدى على زميله ليروي ساني في غرفة الملابس، إثر خسارة بايرن ميونخ أمام مانشستر سيتي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال.

وترى "ميرور" أن هذه الواقعة كانت بمثابة بداية النهاية لمشوار ماني مع بايرن ميونخ، حيث تحوّل بعدها إلى شخص "منبوذ" في أليانز أرينا.

وفي آخر ظهور لماني مع بايرن ميونخ، سجل الدولي السنغالي الهدف الأخير في المباراة التي فاز فيها الفريق البافاري على روتاش إيغرن بنتيجة 27-صفر استعدادا للموسم الجديد 2023-2024 الذي سيكون فيه "أسد التيرانغا" زميلا لرونالدو وفق "ميرور"، ليُسدل بعدها الستار على تجربة ماني "المحيّرة" في الدوري الألماني.

وقد لعب ماني مع بايرن ميونخ 38 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 12 هدفا وقدّم 6 تمريرات حاسمة، وفاز مع الفريق بلقب الدوري الألماني لموسم 2022-2023.