تشافي يحسم مستقبل الزلزولي مع برشلونة

أنهى تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الجدل حول مستقبل الشاب المغربي عبد الصمد الزلزولي العائد إلى صفوف الفريق بعد إعارته لموسم واحد لفريق أوساسونا.

وسافر الزلزولي مع برشلونة إلى الولايات المتحدة من أجل خوض المرحلة الإعدادية لمنافسات الموسم الكروي الجديد 2023-2024، إذ صعد إلى الطائرة رفقة زملائه ومستقبله معلق في الهواء، وفق ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (mundodeportivo) الإسبانية.

🔵🔴 Xavi le pide al Barça la continuidad de Abde ✍️ @gbsans https://t.co/uJLqmfNOuj — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 22, 2023

وبعد أيام من وصول "البلوغرانا" إلى الولايات المتحدة، طلب تشافي من إدارة برشلونة الإبقاء على الزلزولي مع الفريق خلال منافسات الموسم القادم واعتباره ضمن القائمة، رغم علم المدرب بأن بقاء اللاعب المغربي مرتبط تماما برحيل واحد من الثلاثي فيران توريس أو أنسو فاتي أو رافينيا في حال وصول عروض جيدة لهم.

ويثق تشافي بأن الزلزولي (21 عاما) قادر على تقديم الإضافة اللازمة للفريق "الكتالوني"، وعليه فإنه سيعتمد عليه في المباريات التي سيخوضها الفريق بالولايات المتحدة، وفق الصحيفة الإسبانية.

وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن يوفنتوس الإيطالي كان آخر ناد سأل برشلونة عن إمكانية التعاقد مع الزلزولي، والآن باتت إدارة "السيدة العجوز" على دراية تامة بموقف تشافي من اللاعب المغربي.

وحسب موقع "توتو ميركاتو" (Tuttomercato) الإيطالي، فإن يوفنتوس يخطط للتعاقد مع الزلزولي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية وتواصل مع برشلونة من أجل الاستفسار عن المقابل المادي، وفي الوقت نفسه جهّز 15 مليون يورو من أجل حسم الصفقة التي تحظى بدعم مباشر من مدرب الفريق ماسيميليانو أليغري.

وترى الصحيفة أنه يجب على الزلزولي الآن التعبير عن نفسه بالشكل المطلوب خلال الجولة الأميركية من أجل حجز مكانة له في تشكيلة برشلونة الذي يخوض أولى مبارياته الإعدادية غدا ضد يوفنتوس بالذات.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة أمام ناديي أرسنال وريال مدريد يومي 27 و30 يوليو/تموز الجاري، في حين يختتم مبارياته في الولايات المتحدة ضد ميلان في الثاني من أغسطس/آب القادم.

وخلال الموسم الذي قضاه الزلزولي مع أوساسونا، لعب الزلزولي 34 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 6 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، كما قاد الفريق لبلوغ نهائي كأس ملك إسبانيا الذي خسره أمام ريال مدريد 1-2.

وعلى الصعيد الدولي، تُوج الزلزولي مع منتخب المغرب للشباب ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، بعد الفوز على مصر بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي جرت في الثامن من يوليو/تموز الجاري، كما حصد جائزة أفضل لاعب في البطولة، وكذلك شارك مع "أسود الأطلس" في 3 مباريات خلال نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.