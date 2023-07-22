المغربي الخنوس يتصدر القائمة.. 100 مرشح للفوز بجائزة "الفتى الذهبي"

يتصدر الشاب المغربي بلال الخنوس لاعب غينك البلجيكي لكرة القدم قائمة اللاعبين الشباب المرشحين للفوز بجائزة "الفتى الذهبي" لعام 2023 والتي تمنحها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية سنويا بدءا من عام 2003 للاعبين الذي تقل أعمارهم عن 21 عاما.

ومع دخول عملية التصويت شهرها الثاني يتقدم الخنوس (19 عاما) السباق متصدرا 100 لاعب مرشح للفوز بالجائزة، كما يبتعد بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه وهو التركي أردا غولر المنتقل مؤخرا من صفوف فنربخشة إلى ريال مدريد.

وأكدت صحيفة "توتو سبورت" (tuttosport) الإيطالية أن عدد المصوتين اقترب من المليون؛ الأمر الذي يؤكد على أهمية الجائزة وقيمتها، حيث شارك أكثر من 1.3 مليون صوت في نسخة العام الماضي (2022) بأكملها.

وبعد شهر واحد من إطلاق عملية التصويت يوجد الخنوس في المقدمة بنسبة 45.9% من عدد الأصوات، بينما ذهبت 28.6% من الأصوات للتركي غولر، و12.3% كانت من نصيب زميله الجديد في ريال مدريد، الإنجليزي جود بيلينغهام القادم من بوروسيا دورتموند الألماني في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويوجد في هذه القائمة لاعب عربي آخر إلى جانب الخنوس وهو الجزائري بدر الدين بوعناني لاعب نيس الفرنسي، حيث استدعاه مواطنه جمال بلماضي لتشكيلة منتخب "محاربي الصحراء" ليشارك في 3 مباريات ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023؛ اثنتين ضد النيجر والثالثة ضد أنغولا وجميعها انتهت بفوز الجزائريين.

كما احتوت القائمة على أسماء لاعبين شباب ينشطون في أكبر الدوريات والأندية الأوروبية مثل ثنائي برشلونة أليخاندو بالدي وبابلو غافي، والهولندي تشافي سيمونز لاعب باريس سان جيرمان المعار إلى لايبزيغ وجمال موسيالا نجم بايرن ميونخ وأليخاندرو غارناتشو من مانشستر يونايتد وفلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن وهيرفي إليوت نجم ليفربول.

يُذكر أن نادي برشلونة احتكر هذه الجائزة في آخر نسختين بعدما فاز بها بيدري غونزاليس وبابلو غافي في عامي 2021 و2022 على التوالي.

وبالعودة إلى الخنوس فقد قاد منتخب المغرب للشباب للتتويج بكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما التي اختتمت فعالياتها مؤخرا بعد الفوز في النهائي في الثامن من يوليو/تموز 2023 على مصر بنتيجة 2-1، وبالتالي ضمن "أسود الأطلس" مشاركتهم في منافسات كرة القدم لـ"دورة الألعاب الأولمبية – باريس 2024″.

كما سجّل الخنوس حضوره مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، حيث شارك في مباراة واحدة ضد كرواتيا في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، كما لعب ضد البرازيل وبيرو في المباراتين الوديتين في مارس/آذار 2023.