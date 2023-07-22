إلغاء مباراة برشلونة ويوفنتوس بسبب تفشي فيروس في صفوف النادي الكتالوني

ألغيت -اليوم السبت- المباراة الودية بين فريقي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم ويوفنتوس الإيطالي في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية، بسبب انتشار التهاب في المعدة والأمعاء بين لاعبي النادي الكتالوني.

وقال النادي الإسباني -في بيان- إن "عددا كبيرا من لاعبي فريق البلوغرانا يعاني التهابا في المعدة والأمعاء".

🚨 تقرر عدم إجراء المباراة التي كانت مقررة فجر الأحد بين برشلونة ويوفنتوس في إطار الجولة التحضيرية الصيفية، وذلك لإصابة عدد مهم من لاعبي الفريق الكتالوني بالتهاب فيروسي في المعدة والأمعاء. pic.twitter.com/TSnJXKuGxC — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 22, 2023

وقال رئيس برشلونة جوان لابورتا في تصريحات نشرت على موقع النادي على الإنترنت إن "غالبية" لاعبي برشلونة أصيبوا بالفيروس، لكنه لم يذكر رقما محددا.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ما لا يقل عن 12 لاعبا أصيبوا بالفيروس.

وأضاف لابورتا إنه لا يوجد موعد متاح لإعادة جدولة المباراة.

وتابع "تمنحنا الحياة أحيانًا مفاجآت تغير خططنا، الأمر صعب جدًا على الفريق وفي نفس الوقت الأمر صعب جدًا بالنسبة لمشجعينا".

El presidente del FC Barcelona @JoanLaportaFCB lamenta la suspensión del partido que se tenía que disputar contra la Juventus en Santa Clara ❝ Es un golpe duro, espero que los jugadores se recuperen pronto ❞ pic.twitter.com/ZKtuYglFbu — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 22, 2023

وكانت المباراة مقررة اليوم السبت على ملعب "ليفي" التابع لفريق سان فرانسيسكو 49، والذي يتسع لـ68 ألفا و500 متفرج، وتدخل في إطار جولة الأبطال التي تجمع 6 أندية أوروبية كبرى، وكان من المتوقع أن تجذب حشدًا كبيرًا من الجماهير.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة ضد أرسنال وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز -الأربعاء المقبل- في لوس أنجلوس، قبل مواجهة غريمه التقليدي ووصيفه ريال مدريد في دالاس السبت المقبل.

وينهي برشلونة جولته بمواجهة ميلان الإيطالي في لاس فيغاس في الأول من أغسطس/آب المقبل.