كلوب لا يستبعد تدريب منتخب ألمانيا بعد رحيله عن ليفربول

لا يستبعد يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول إمكانية تدريب المنتخب الألماني لكرة القدم عقب نهاية عقده مع فريقه الإنجليزي.

وقال الألماني كلوب (56 عاما) -خلال حدث نظمته شركة "فيشر" الألمانية بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيسها- إن "منصب المدير الفني للمنتخب الوطني (الألماني) سيكون شرفا كبيرا لا شك في ذلك".

وأضاف "المشكلة التي تمنعني من ذلك هي الولاء. لا يمكنني الرحيل عن ليفربول الآن وتولي تدريب ألمانيا، الأمور لا تعمل على هذا النحو، ولا يوجد عرض من الأساس".

وأكد كلوب الذي يمتد عقده مع ليفربول حتى 2026 "إذا كنت سأفعل ذلك في مرحلة ما فيجب أن أكون متاحا، والوضع ليس هكذا في الوقت الراهن.. لديّ مسؤولية تجاه النادي".

وأشار "إنها وظيفة مثيرة، لكني لا أعرف حاليا إذا كنت سأقوم بشيء مختلف تماما عندما أرحل عن ليفربول.. أريد أن أبقي خياراتي مفتوحة".

ويعاني منتخب ألمانيا من سوء النتائج منذ كأس العالم في روسيا عام 2018 ومرورا بمونديال قطر 2022، إذ خرج الألمان من الدور الأول في النسختين بعد أداء بعيد عما قدّمه المنتخب المتوّج بمونديال البرازيل عام 2014 بجدارة.

وتنادي بعض جماهير ألمانيا بتولي كلوب تدريب المنتخب لإعادة بنائه واستعادة المنافسة القوية على الألقاب بدلا من الخروج المبكر.