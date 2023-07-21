دوناروما يصاب في سطو مسلح على منزله

تعرض حارس مرمى باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم الدولي الإيطالي جانلويغي دوناروما وشريكته إلى السرقة في منزلهما في العاصمة باريس أمس الخميس ليلا، وفق ما كشف مصدر قريب من الملف.

وقال المصدر نفسه مؤكدا الخبر لموقع "أكتو17″، إن دوناروما وصديقته اللذين أدخلا إلى المستشفى بعد الواقعة، "قُيّدا" من قبل "أفراد عدة" تحت تهديد "سلاح" لم تحدد طبيعته، في شقتهما في الدائرة الثامنة بالعاصمة.

وأضاف المصدر المطلع أن دوناروما تعرض للضرب وأصيب "بجروح طفيفة"، بدون تقديم المزيد من التفاصيل، مشيرا إلى أن صديقته لم تصب بأذى جسدي.

وأوضح أن الجناة فروا وأن الشرطة فتحت تحقيقا.

ووفقا لموقع "أكتو17″، تم إبلاغ الشرطة من قبل موظفي فندق قريب؛ حيث لجأ إلى هناك الثنائي بعد هروبهما.

وقُدرت الأضرار حتى اللحظة بـ500 ألف يورو من "ساعات ومجوهرات ومصنوعات جلدية فاخرة"، وفق مصدر في الشرطة.

ويستعد دوناروما إلى السفر غدا السبت إلى اليابان مع فريقه الذي يجري جولة آسيوية إعدادية للموسم الجديد. كما كان من المقرر أيضا أن يشارك في مباراة ودية ضد لوهافر اليوم الجمعة.

وسبق أن وقع العديد من اللاعبين الحاليين أو السابقين من سان جيرمان لعمليات سطو في السنوات الأخيرة وعادة في غيابهم، بما في ذلك بريسنيل كيمبيمبي والبرازيليون ماركينيوس وتياغو سيلفا وداني ألفيش والأرجنتينيان أنخل دي ماريا وماورو إيكاردي والكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ والإسباني سيرخيو ريكو.