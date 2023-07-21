العربي القطري يستعيد السومة بعقد لمدة موسمين
أعلن نادي العربي وصيف بطل دوري نجوم قطر لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع المهاجم السوري عمر السومة لمدة موسمين، وذلك بعد انتهاء فترة استعارة اللاعب من الأهلي السعودي.
وقال العربي، بطل كأس أمير قطر الموسم الماضي، عبر حسابه على تويتر "العقيد عرباوي من جديد. أتم نادي العربي التعاقد مع المحترف السوري عمر السومة لمدة موسمين".
ونشر حساب النادي مقطع فيديو قصيرا لبعض أهداف السومة البالغ 34 عاما مع الفريق ولقطات من توقيع العقد.
العقيد عرباوي من جديد 🫡🦅#السومة_عرباوي#العربي pic.twitter.com/NwdI7vCoMt
— Al-Arabi Sports Club (@alarabi_club) July 21, 2023
وتعاقد العربي مع السومة العام الماضي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من الأهلي قبل أن يتعاقد معه بشكل نهائي بعد تألقه الموسم الماضي وتسجيله 19 هدفا في الدوري احتل بها المركز الثاني في صدارة هدافي المسابقة خلف الكيني مايكل أولونجا مهاجم الدحيل البطل.
وأسهم السومة بشكل كبير في تتويج العربي بلقب كأس الأمير عندما سجل هدفين خلال الفوز 3-صفر على السد في المباراة النهائية في مايو/أيار الماضي.
أتم نادي #العربي التعاقد مع المحترف السوري عمر السومة لمدة موسمين .#السومة_عرباوي#العربي pic.twitter.com/UonYa9r2ih
— Al-Arabi Sports Club (@alarabi_club) July 21, 2023
وفاز العربي، الذي حقق الكأس للمرة الأولى منذ 30 عاما، باللقب للمرة التاسعة في تاريخه، كما نافس بقوة على لقب الدوري وخسره بفارق نقطتين فقط عن الدحيل.
وكتب الأهلي السعودي، عبر حسابه على تويتر، "وداعا عمر 9″، وذلك في إشارة إلى انتقال المهاجم السوري إلى العربي.
وداعـاً عـمـر 9🙏🏻🤍#عمر_السومه pic.twitter.com/sYLSXTmdZ8
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 21, 2023
ونشر الأهلي مقطع فيديو قصيرا لبعض أهداف اللاعب بقميص الفريق مع تصريحات سابقة له.
واتخذ السومة قرارا بالرحيل عن صفوف الأهلي السعودي بعد هبوط الفريق للدرجة الثانية الموسم الماضي وفضّل الاستمرار مع العربي رغم عودة الأهلي لدوري الأضواء هذا الموسم.
وانضم السومة، الذي سيواصل ارتداء القميص رقم 9 مع العربي، إلى الأهلي في 2014 قادما من القادسية الكويتي وحقق معه 4 ألقاب بينها لقب الدوري موسم 2015-2016 وكأس الملك في الموسم ذاته.
📊| أرقام عـمـر خلال مسيرته مع النادي #الأهلي 9🤍#عمر_السومه pic.twitter.com/zBz6x6WXTf
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 21, 2023
وكذلك كأس ولي العهد موسم 2014-2015 وكأس السوبر السعودية موسم 2016-2017.
وتوج الدولي السوري بلقب هداف الدوري 3 أعوام متتالية من 2014 إلى 2017.
وبدأ السومة، المولود في دير الزور بسوريا، مسيرته في بلاده مع الفتوة الذي لعب له حتى انتقاله للقادسية في 2011.
السومة إلى نادي العربي القطري 👏🏻👏🏻🔥🔥
✅✅
🇶🇦🇶🇦pic.twitter.com/bBxTwdwVqf
— ابن الصحراء (@711uuu) July 21, 2023