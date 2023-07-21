أوباميانغ ينتقل إلى مرسيليا بعد موسم مخيب مع تشلسي

أعلن نادي أولمبيك مرسيليا المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع مهاجم الغابون بيير-إيمريك أوباميانغ قادما من تشلسي الإنجليزي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن تشلسي أنهى عقد أوباميانغ، الذي استمر لمدة عام واحد، بعد فترة مخيبة للآمال مع الفريق المنتمي لغرب لندن.

وخاض المهاجم البالغ 34 عاما 5 مباريات فقط كأساسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل مرة واحدة أمام كريستال بالاس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما سجل اللاعب الغابوني هدفين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، لكنه استبعد بعد ذلك من تشكيلة تشلسي خلال مراحل خروج المغلوب.

وقال تشلسي، في بيان قصير، "نود أن نشكر بيير ونتمنى له كل خير في بداية الفصل التالي من مسيرته".

Pierre-Emerick Aubameyang has left Chelsea and joined Ligue 1 side Marseille. ✍️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 21, 2023

ويعود المهاجم الفرنسي المولد إلى فرنسا بعد 10 سنوات من انتهاء الفترة التي قضاها في سانت إتيان، حيث أمضى 3 مواسم هناك ما بين عامي 2010 و2013.

ولعب أوباميانغ أيضا مع ناديي ليل وموناكو المنتميين لدوري الدرجة الأولى الفرنسي في وقت مبكر من مسيرته قبل أن يخوض فترات ناجحة مع بوروسيا دورتموند وأرسنال.

وأوباميانغ هو الهداف التاريخي للغابون برصيد 30 هدفا في 73 مباراة وحصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم أفريقي في عام 2015.

واعتزل أوباميانغ كرة القدم الدولية عام 2022 لكنه أعلن عودته للعب مع منتخب الغابون هذا العام.