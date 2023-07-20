مانشستر يونايتد يتعاقد مع الحارس الكاميروني أونانا

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع حارس المرمى الكاميروني أندريه أونانا قادما من إنتر ميلان الإيطالي.

وجاء في بيان ليونايتد، أن أونانا وقّع على عقد حتى عام 2028 مع خيار التمديد لعام إضافي.

وأشارت تقارير إلى أن الصفقة قُدرت بـ55 مليون يورو بعدما وصل الحارس الكاميروني إلى إنتر الموسم الماضي بصفقة حرة من أياكس أمستردام الهولندي، وتألق في صفوفه وقاده إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونقل النادي الإنجليزي عن الحارس قوله "الانضمام إلى مانشستر يونايتد شرف كبير وقد عملت طوال حياتي للوصول إلى هذه اللحظة، متحديا العديد من العقبات في الطريق".

وتابع الحارس البالغ من العمر 27 عاما "يملك مانشستر يونايتد تاريخا عريقا مع حراس المرمى الرائعين، وسأعطي الآن كل ما لديّ، لخلق الإرث الخاص بي في السنوات المقبلة. أنا متحمس لفرصة العمل مجددا مع (المدرب) إريك تن هاغ".

وسيخلف أونانا الحارس الإسباني ديفيد دي خيا الذي رحل بعد 12 عاما أمضاها في أولد ترافورد.

وسبق أن قال أونانا إنه لم يتمكن من "مقاومة" فرصة اللعب لصالح مانشستر يونايتد في مقابلة لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" (Corriere dello Sport) الرياضية أمس، معتبرا أن تن هاغ "مايسترو".

ولعب الحارس سابقا تحت إشراف تن هاغ عندما كانا سويا في أياكس وحققا لقب الدوري 3 مرات قبل أن ينضم إلى إنتر بصفقة حرة صيف العام الماضي بعد انتهاء عقده.

وانضم الكاميروني إلى برشلونة الإسباني في سن الـ14 بعد أن تم رصده في أكاديمية أنشأها مواطنه صامويل إيتو في الكاميرون. وبعد أن أخفق في الارتقاء إلى الفريق الأول، انضم الى أياكس في 2015.

واهتزت مسيرة أونانا في عام 2021 بسبب تناوله مادة محظورة، وزعم أنه تناول عن طريق الخطأ دواء وصف لزوجته، وتم تخفيض إيقافه من عام إلى 9 أشهر بعد الاستئناف في محكمة التحكيم الرياضية.

وشارك الحارس الكاميروني في 24 مباراة في الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي بعد أن تشارك المركز مع السلوفيني سمير هندانوفيتش، ولكنه كان حامي العرين الرئيسي في دوري الأبطال محافظا على نظافة شباكه 8 مرات في 13 مباراة (الأفضل في الموسم الماضي)، ليسهم في قيادة إنتر إلى النهائي للمرة الأولى منذ 13 عاما قبل أن يخسر ضد مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف دون رد.

لعب أونانا 255 مباراة على صعيد الأندية، حافظ في 104 منها على شباكه نظيفة. كما خاض مع منتخب الكاميرون المباراة الأولى في مونديال قطر العام الماضي، لكن تم استبعاده لأسباب تأديبية لباقي البطولة وأعلن بعد ذلك اعتزاله دوليا مع 34 مباراة دولية في مسيرته.

وبات أونانا الصفقة الثانية ليونايتد هذا الصيف بعد لاعب الوسط مايسون ماونت من تشلسي، ويرغب تن هاغ في التوقيع مع مهاجم قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري، ورشحت تقارير صحفية التعاقد مع الدانماركي راسموس هويلوند من أتالانتا الإيطالي.