تصنيف الفيفا الجديد.. الأرجنتين تحتفظ بالصدارة والمغرب يتراجع مركزا واحدا

حافظ منتخب الأرجنتين بطل العالم على صدارة التصنيف العالمي، في نسخته الجديدة الصادرة اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والذي لم يشهد أي تغيير في المراكز العشرة الأولى.

وخلال الفترة من صدور النسخة الماضية من التصنيف في يونيو/حزيران الماضي وحتى الآن، أقيمت 62 مباراة دولية أسفرت عن تغييرات طفيفة في التصنيف.

واستفاد منتخب المكسيك من فوزه قبل أيام بلقب بطولة الكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، وتقدم مرتبتين إلى المركز الـ12 عالميا ليقترب خطوة من العودة لقائمة المراكز العشرة الأولى بالتصنيف.

ورفع المنتخب المكسيكي رصيده إلى 1665 نقطة بفارق 9 نقاط فقط خلف نظيره الأميركي، الذي حافظ على موقعه في المركز الـ11 بالتصنيف رغم خروجه من الدور قبل النهائي للكأس الذهبية.

The top 🔟 holds strong in the latest #FIFARanking!

🇦🇷🇫🇷🇧🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇧🇪🇭🇷🇳🇱🇮🇹🇵🇹🇪🇸

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 20, 2023