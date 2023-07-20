تصنيف الفيفا الجديد.. الأرجنتين تحتفظ بالصدارة والمغرب يتراجع مركزا واحدا

حافظ منتخب الأرجنتين بطل العالم على صدارة التصنيف العالمي، في نسخته الجديدة الصادرة اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والذي لم يشهد أي تغيير في المراكز العشرة الأولى.

وخلال الفترة من صدور النسخة الماضية من التصنيف في يونيو/حزيران الماضي وحتى الآن، أقيمت 62 مباراة دولية أسفرت عن تغييرات طفيفة في التصنيف.

واستفاد منتخب المكسيك من فوزه قبل أيام بلقب بطولة الكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، وتقدم مرتبتين إلى المركز الـ12 عالميا ليقترب خطوة من العودة لقائمة المراكز العشرة الأولى بالتصنيف.

ورفع المنتخب المكسيكي رصيده إلى 1665 نقطة بفارق 9 نقاط فقط خلف نظيره الأميركي، الذي حافظ على موقعه في المركز الـ11 بالتصنيف رغم خروجه من الدور قبل النهائي للكأس الذهبية.

The top 🔟 holds strong in the latest #FIFARanking! 🇦🇷🇫🇷🇧🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇧🇪🇭🇷🇳🇱🇮🇹🇵🇹🇪🇸 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 20, 2023

ويعتلي المنتخب الأرجنتيني صدارة التصنيف برصيد 1843.73 نقطة مقابل 1843.54 نقطة للمنتخب الفرنسي صاحب المركز الثاني.

وتأتي في المراكز من الثالث إلى العاشر على الترتيب منتخبات البرازيل وإنجلترا وبلجيكا وكرواتيا وهولندا ثم إيطاليا والبرتغال وإسبانيا.

وحقق منتخب بنما، الذي خسر نهائي الكأس الذهبية أمام نظيره المكسيكي، أفضل قفزة في هذه النسخة من التصنيف، حيث تقدم 12 مرتبة إلى المركز 45 عالميا، وعزز موقعه بالمركز الرابع على مستوى اتحاد كونكاكاف بعد منتخبات أميركا والمكسيك وكندا.

وفي المقابل، كان منتخب سانت كيتس ونيفيس صاحب أكبر تراجع في النسخة الجديدة من التصنيف حيث تراجع 9 مراتب إلى المركز 145 عالميا.

وعلى المستوى العربي، حافظ منتخب المغرب على موقعه في الصدارة، كما حافظ على صدارة المنتخبات الأفريقية في هذه النسخة من التصنيف رغم التراجع من المركز الـ13 إلى الـ14 عالميا.

وتلاه على المستوى العربي منتخبات تونس والجزائر ومصر في المراكز 31 و33 و34 عالميا، على التوالي.

وحافظ المنتخب السعودي على صدارة المنتخبات العربية بالقارة الآسيوية رغم تراجعه للمركز الـ54 عالميا، وتلته منتخبات قطر (59) والعراق (70) والإمارات (72) وعُمان (73).

وفي باقي المراكز العربية على الترتيب، جاءت منتخبات الأردن (82) والبحرين (86) وسوريا (94) وفلسطين (96)، وتلتها لبنان (100)، وليبيا (127) والسودان (131) والكويت (137)، ثم اليمن (156)، وجيبوتي (191) والصومال (196).