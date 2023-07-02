نحو 300 ألف يورو أسبوعيا.. النصر السعودي يقدم عرضا لضم الحارس الإسباني ديفيد دي خيا

سيكون الحارس الإسباني ديفيد دي خيا المنتهي عقده مع مانشستر يونايتد النجم التالي الذي يحاول النصر السعودي التعاقد معه للدفاع عن ألوانه الموسم المقبل.

وانتهى -قبل يومين- عقد دي خيا مع "المانيو" الذي كان يتقاضى منه 473 ألف يورو أسبوعيا وليس معروفا بعد إن كان سيوقع عقدا جديدا، خاصة أن إدارة الفريق قدمت للحارس عرضا أقل بكثير مما كان يتقاضاه في عقده المنتهي.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية فإن "اليونايتد" يريد منح دي خيا (32 عاما) 233 ألف يورو أسبوعيا، ولهذا بدأ وكيل أعمال الدولي الإسباني البحث عن خيارات أخرى.

ومن بين هذه الخيارات عرض قدمه النصر يصل إلى 291 ألف يورو أسبوعيا، وفي حال تمت الصفقة سيلعب دي خيا -الذي عقد قرانه أمس- إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وانتقل دي خيا -الذي خاض 545 مباراة بقميص "الشياطين الحمر- إلى "أولد ترافورد" عام 2011 مقابل 22 مليون يورو، وفاز مع الفريق بلقب البريميرليغ (مرة واحدة) والدوري الأوروبي وألقاب محلية أخرى.

ويبدو أن المدرب الهولندي تين هاغ غير متحمس لبقاء دي خيا الفائز بجائزة أفضل حارس في البريميرليغ الموسم الماضي، وأوعز إلى الإدارة بالبحث عن بدلاء للحارس الإسباني بعد سلسلة من الأخطاء الجسمية محليا وقاريا.

ومن بين الأسماء المطروحة، هناك الهولندي جوستين بيلو حارس فينورد والكاميروني أندريه أونانا حارس إنتر، ولكن النادي لم يقدم أي عرض -حتى الآن- لأي من الحارسين.