شاهد- ردا على الإساءة للقرآن الكريم.. لاعبون وحكام يدخلون مباراة في الدوري العراقي حاملين نسخا من المصحف

شهدت مباراة فريقي الشرطة والقاسم العراقيين -أمس الجمعة- حمل اللاعبين والطاقم التحكيمي لنسخ من المصحف الشريف ورفع الجمهور لافتات تحث على الدفاع عنه، ردا على الإساءة للقرآن الكريم في السويد.

وحمل لاعبو الفريقين والجهاز الفني المصحف الشريف أثناء دخولهم أرضية ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد ضمن منافسات الأسبوع الـ 34 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، في خطوة للرد على سماح سلطات السويدية لأحد المقيمين فيها بحرق نسخة من المصحف الشريف.

وقفة مشرفة

من مباراة الشرطة والقاسم، رفع المصحف الشريف من قبل الحكام واللاعبين والجمهور ملعب الشعب الدولي.#نعم_نعم_للقرآن pic.twitter.com/PfNPiHsqjO — 🇮🇶♥️الصدرية الكربلائية♥️🇮🇶 (@alsdrei_k) June 30, 2023

ونشر حساب نادي الشرطة العراقي على فيسبوك صورا للاعبين وحكام المباراة وهم يحملون نسخا من المصحف الشريف، كما رفع جمهور النادي على المدرجات لافتة كُتب عليها "القرآن الكريم دستورنا الخالد والدفاع عنه واجب شرعي على كل المسلمين".

بدوره نشر نادي القاسم العراقي صورة لرفع لاعبيه المصحف الشريف، كما وثقت لقطات مصورة حمل اللاعبين والجمهور لنسخ المصحف، وعلّق الحساب عليها قائلا "القرآن هو جنة هو رفعة هو هداية، لا خير فينا إن لم ندافع عن ديننا".

وحظيت لفتة الدوري العراقي بتفاعل واسع عبر منصات التواصل، ووصفها مغردون بـ "لقطة الأسبوع"، واعتبروها رداً على حملات الإساءة للقرآن الكريم.

وكان متظاهرون عراقيون اقتحموا مقر السفارة السويدية في بغداد الخميس الماضي رفضا لقيام متطرف سويدي من أصول عراقية بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام أحد المساجد في ستوكهولم.

مبادرة رائعة في الدوري العراقي

مباراة الشرطة و القاسم

رفعة المصحف الشريف

قبل بداية المباراة pic.twitter.com/rt5GTBCgtE — محمد السعدي ⚽️ 🇶🇦 (@DRMOHDALSA3DI) June 30, 2023

وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف السويد بتسليم المتطرف الذي قام بحرق نسخة المصحف كونه عراقي الجنسية، لمحاكمته وفق القانون العراقي.