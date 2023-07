سيصبح شريكا في النادي بعد اعتزاله.. كشف تفاصيل عقد ميسي مع إنتر ميامي

كشف الملياردير الكوبي الأميركي خورخي ماس، مالك نادي إنتر ميامي عن الراتب الذي سيتقاضاه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق بالإضافة إلى كواليس إتمام الصفقة.

وقال ماس، في مقابلة مع صحيفة "إلباييس" (El País) الإسبانية، "سيكون راتب ميسي بين 50 إلى 60 مليون يورو في السنة الواحدة"، وهو الرقم الذي يبتعد كثيرا عن العرض الذي تردد أن الهلال السعودي قدّمه للنجم الأرجنتيني، والذي وصل إلى 400 مليون يورو سنويا.

وأضاف ماس "ينص الاتفاق على حصول ميسي بعد الاعتزال، على حصة في ملكية النادي كما سيحصل على أموال إضافية من عوائد البث التلفزيوني المملوكة لمنصة "آبل تي في" (APPLE TV) ونصيب من مبيعات قمصان أديداس".

🗣Jorge Mas (Inter Miami President):

“The signing of Leo Messi can turn the MLS into one of the top two or three leagues in the world” pic.twitter.com/zUG2QK8kX8

