بعد توقف الصفقة أياما.. بروزوفيتش ينضم إلى النصر السعودي

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي النصر -وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم- توصل لاتفاق لضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي.

وأوضح الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو -المتخصص في انتقالات اللاعبين- أن بروزوفيتش (30 عاما) ينضم إلى "العالمي" مقابل نحو 18 مليون يورو، بعد موافقة إنتر على إنهاء عقده الممتد حتى 2026.

وأضاف أن بروزوفيتش اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح والاتفاق تم أخيرا.

وكانت الصفقة بين بروزوفيتش والنصر توقفت -قبل أيام- لأن النصر قرر تقديم 15 مليون يورو لنادي إنتر ميلان بدل 23 مليون يورو التي يطلبها النادي الإيطالي.

وكانت تقارير إعلامية زعمت أن مدة العقد ستكون 3 سنوات مقابل ما يقارب 100 مليون يورو للنجم الكرواتي.

وبروزوفيتش -الذي خاض نهائي دوري أبطال أوروبا مع إنتر وانتهى بفوز مانشستر سيتي بهدف نظيف- كان محور اهتمام برشلونة بطل الدوري الإسباني، لكن الأوضاع الاقتصادية للنادي حالت دون إتمام الصفقة.

وساعد بروزوفيتش منتخب كرواتيا في تحقيق المركز الثاني في كأس العالم 2018، حين خسر من فرنسا، وأسهم في تحقيق المركز الثالث في بطولة 2022 بقطر على حساب المغرب.

ويأتي انتقاله إلى النصر بعد رحيل لاعب الوسط البرازيلي لويز غوستافو عن صفوف الفريق بعد نهاية عقده.

وأصبح الدوري السعودي جاذبا للنجوم؛ إذ ضم النصر أيضا البرتغالي كريستيانو رونالدو مطلع العام الحالي، كما انتقل الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة قائد ريال مدريد السابق ونغولو كانتي نجم تشلسي إلى الاتحاد بطل الدوري.

وتعاقد الهلال مع لاعب وسط البرتغال روبن نيفيز والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، في حين ضم الأهلي السنغالي إدوارد مندي حارس تشلسي.