المدرب مصمم على التعاقد مع بديل لبنزيمة.. أزمة بين أنشيلوتي وإدارة ريال مدريد

تلوح في الأفق بوادر أزمة بين الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني وإدارة النادي الملكي في ما يتعلق بسياسة "الميرنغي" في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويصر أنشيلوتي على مطالبه بضرورة التعاقد مع مهاجم قوي لتعويض رحيل الفرنسي كريم بنزيمة الذي انتقل إلى اتحاد جدة بطل الدوري السعودي.

ومقابل ذلك تتمسك إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز بسياستها في "الميركاتو" الحالي والرامية إلى التعاقد فقط مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وإلا لن تكون هناك تعاقدات بديلة.

وبالنظر إلى هذه المعطيات يشعر أنشيلوتي بغضب شديد اتجاه إدارة بيريز، وفق ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية.

وتؤكد الصحيفة أن ريال مدريد أغلق سوق الانتقالات الصيفية بالنسبة له في وقت مبكر للغاية، وهو الأمر الذي أثار غضب أنشيلوتي.

وكان أنشيلوتي (64 عاما) يتوقع أن يدخل ريال مدريد السوق بقوة من أجل التعاقد مع بديل لبنزيمة مثل الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، لكن الإدارة خيبت أمله في هذا الملف.

ويعد كين المهاجم المفضل بالنسبة لأنشيلوتي، لكن ريال مدريد لا يريد دفع أكثر من 100 مليون يورو للحصول على لاعب سيبلغ عامه الـ30 يوم 28 يوليو/تموز الجاري.

وجددت الصحيفة التأكيد على أن اللاعب الوحيد الذي بإمكانه زحزحة موقف إدارة ريال مدريد هو كيليان مبابي فقط، وإلا فإنها ترى أن أنشيلوتي لديه ما يكفي من المهاجمين في الموسم الجديد 2023-2024، وهو عكس وجهة نظر المدرب الإيطالي.

ويبدو أن أنشيلوتي سيقبل العمل في الوضع الحالي على مضض مع بقاء موسم واحد فقط على عقده مع النادي الملكي، في ظل المعلومات التي تروج لها وسائل الإعلام البرازيلية عن اقترابه من تولي تدريب منتخب "السامبا" بدءا من يونيو/ حزيران 2024.

🔙👔👏 في مثل هذا اليوم من عام 2021، بدأ أنشيلوتي حقبته الثانية كمدرب مع ريال مدريد!

@MrAncelotti | #RealFootball pic.twitter.com/k8TcAe2u2i — ريال مدريد (@realmadridarab) June 2, 2023

ويؤمن أنشيلوتي بضرورة تعزيز القوة الهجومية لريال مدريد في الموسم القادم بمهاجم من العيار الثقيل، سواء كان مبابي أو غيره.

وتشير "موندو ديبورتيفو" إلى أن الفترة الإعدادية والمباريات التي سيخوضها الفريق في الولايات المتحدة خلال يوليو/تموز الجاري ستجيب عن الكثير من التساؤلات.

وكانت صحيفة "أس" (AS) قد تحدثت مؤخرا عن أن أنشيلوتي سيلجأ إلى إشراك الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريغو غوس في خط المقدمة ومن خلفهما الإنجليزي جود بيلينغهام، مما يعني أن الفريق سيتخلى عن طريقة لعبه المعتادة 4-3-3 ليتحول إلى 4-3-1-2.