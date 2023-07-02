أرضيته قابلة للطي ومغطى بسقف متحرك.. تحديد موعد افتتاح ملعب سانتياغو برنابيو بحلته الجديدة

سلّط تقرير إسباني الضوء على مستجدات عمليات تطوير ملعب سانتياغو برنابيو معقل نادي ريال مدريد، والتي تسير بوتيرة متسارعة من أجل افتتاحه قريبا.

وأكدت صحيفة "ماركا" (Marca) أن ملعب ريال مدريد سيكون جاهزا تماما بحلته الجديدة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويشبه الملعب في شكله الجديد إلى حد كبير مدرج "الكولوسيوم" العملاق وسط العاصمة الإيطالية روما.

وبدأت أعمال التطوير في عام 2019 ويظهر الملعب اليوم بشكل مختلف، حيث تم الانتهاء من تجهيز السقف المتحرك من صفائح الفولاذ المقاومة للصدأ، والذي يُغلق أرجاء الملعب في ظرف 15 دقيقة وفق "ماركا".

كما تحيط بالملعب عدة شاشات بزاوية 360 درجة ومعلقة بالسقف من أجل عرض الصور ومقاطع الفيديو بالإضافة إلى العروض الضوئية المختلفة سواء في المباريات أو في المناسبات الأخرى، التي يحتضنها الملعب، لكن العمل ما زال جاريا عليها.

أما فيما يتعلق بأرضية الملعب فقد تحول العشب أكثر إلى ما يشبه سجادة خضراء قابلة للطي هي الأخرى من أجل الفعاليات بعيدا عن كرة القدم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الأرضية العشبية ستختفي تماما في الحفلات والمناسبات من أجل الحفاظ على جودتها، بالإضافة إلى أن ذلك سيجعل من الملعب وجهة مثالية لإقامة العروض الموسيقية.

وبالفعل سيستضيف ملعب ريال مدريد بحلته الجديدة أول حفل موسيقي يوم 30 مايو/أيار 2024 وتحييه المغنية الأميركية سويفت تايلور.

ولن يكون حفل المغنية تايلور هو الوحيد الذي سيحتضنه الملعب بحلته الجديدة، فقد كشف الموقع الرسمي لريال مدريد عن مواعيد إقامة حفلين آخرين.

BREAKING 🚨💣 | Per hari ini, 2 Juli 2023 tampilan luar Estadio Santiago Bernabéu telah menjadi lengkap, dan klub dapat menampilkan foto dan video di panel eksternal pada bagian luar badan stadion. 🏗🏟 [📰 & 📸 via @diarioas] pic.twitter.com/eepdyBDIek — Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) July 2, 2023

ويحيى مغني الراب الأرجنتيني ماورو إيزيكويل كيروغا الشهير باسم "روكي" حفلا غنائيا في سانتياغو برنابيو يوم 8 يونيو/حزيران 2024، بينما يُقام حفل المغني الإسباني مانويل كاراسكو يوم 29 من الشهر نفسه.

وبالعودة إلى الملعب، فإن التغيير سيطال أيضا مقاعد الجماهير على المدرجات التي ستتحول من اللون الأزرق الفاتح إلى الأزرق الداكن "الغامق"، وهي إجراءات بدأ العمل عليها بالفعل.

وسيكون بإمكان المشجعين أو رواد الحفلات التمتع بقضاء أوقاتهم في المتاجر والمطاعم التي سيتم تجهيزها في سانتياغو برنابيو الجديد.

وتعمل إدارة ريال مدريد على بناء متحف "فيغاس" وفيه سيُعرض جميع الألقاب التي حققها النادي، بالإضافة إلى القمصان التاريخية لأبرز الأساطير، فضلا عن عروض ضوئية وتفاعلية ثلاثية الأبعاد، ومن المتوقع أن يكون المتحف متاحا للزوار والمشجعين خلال هذا الصيف.