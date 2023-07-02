أداء مميز و3420 دقيقة دون بطاقات.. المدافع التونسي منتصر الطالبي يدخل تاريخ الدوري الفرنسي

تونس– عادة ما يكون لاعبو خط الدفاع في كرة القدم عرضة أكثر من غيرهم للبطاقات الصفراء والحمراء وارتكاب الأخطاء، بل إن عددا كبيرا من المدافعين يفوق رصيدهم من الإنذارات التي أشهرها الحكام في وجوههم عدد الأهداف التي سجلوها خلال مشوارهم الكروي.

لكن منتصر الطالبي قائد منتخب تونس ومدافع نادي لوريان الفرنسي استطاع أن يقلب هذه المعادلة ويحقق رقما غير مسبوق مع ناديه خلال موسم 2022-2023 من الدوري الفرنسي الممتاز (الليغ 1).

وكان الطالبي -الذي انضم إلى نادي لوريان صيف 2022 قادما من روبن كازان الروسي- الوحيد الذي خاض كل مباريات الدوري الفرنسي وعددها 38، بل أكثر من ذلك، فقد شارك في جميعها كاملة ولم يتم استبداله، ليكون اللاعب صاحب أكبر عدد من الدقائق مشاركة بأكثر من 3420 دقيقة.

ولم يكتف الطالبي -الذي يشغل مركز قلب الدفاع- بتلك الأرقام المميزة، بل حقق موسما نظيفا على امتداد 38 مباراة، وذلك بخلو سجله من البطاقات الصفراء والحمراء، في إنجاز لم يسبق أن سجله لاعب من لوريان في تاريخ مشاركات النادي بالدوري الفرنسي.

38 مباراة دون بطاقات

حقق لوريان خلال الموسم الماضي نتائج جيدة، إذ أنهى سباق الدوري في المركز العاشر برصيد 55 نقطة، وهو ثاني أفضل ترتيب في تاريخ النادي بعد أن حل سابعا موسم 2009-2010، لكن علامة الامتياز في الفريق كانت دون شك مدافعه منتصر الطالبي الذي أصبح أول لاعب في تاريخ لوريان يخوض 38 مباراة متتالية دون أن يتلقى إنذارا واحدا.

واحتفى لوريان بلاعبه التونسي، وذلك عبر حساب النادي الرسمي على موقع تويتر عندما نشر الأرقام التي وصفها بأنها فارقة وفريدة، ليس فقط في النادي، وإنما في الدوري الفرنسي عموما.

3⃣8⃣ 𝙧𝙚𝙣𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙚𝙨 3⃣4⃣2⃣0⃣ 𝙢𝙞𝙣𝙪𝙩𝙚𝙨 0⃣ 𝙘𝙖𝙧𝙩𝙤𝙣 ⚡️ 𝙈𝙤𝙣𝙩𝙖𝙨𝙨𝙖𝙧 𝙏𝙖𝙡𝙗𝙞 pic.twitter.com/mDjhGoxZiZ — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) June 21, 2023

وقال لوريان في تغريدة عبر تويتر "3420 هو عدد الدقائق التي خاضها لاعبنا منتصر الطالبي هذا الموسم، مدافعنا التونسي هو اللاعب الوحيد في فرنسا الذي لعب كامل مباريات الدوري (38) مع سجل خالٍ من البطاقات الصفراء والحمراء".

وكان منتصر الطالبي أكد أنه "فخور بالموسم الناجح مع نادي لوريان"، وأضاف أن "مجهودات الجهاز الفني للفريق الأول وزملائي اللاعبين كان لها الأثر على أدائي، أسعى لمواصلة العمل بنفس العزيمة والرغبة حتى نبلغ جميعا الأهداف التي نريد".

وفي تصريحات عبر وسائل الإعلام الفرنسية، قال الطالبي "نحن سعداء بما حققناه في الليغ 1، لا أفكر حاليا في الانتقال إلى نادٍ آخر، هناك اتصالات غير رسمية ولكن عقدي مع لوريان لا يزال ساري المفعول، إذا كان هناك مشروع للانضمام إلى فريق جديد فأتمنى أن يكون أحد الأندية التي تشارك في دوري أبطال أوروبا، أحلم بأن أشارك في هذه المسابقة الكبرى".

منعرجات صعبة ومسيرة لافتة

وحقق منتصر الطالبي خلال موسم 2022-2023 مسيرة مذهلة مع لوريان، ففي أول موسم منذ قدومه إلى الدوري الفرنسي قدم المدافع السابق لنادي الترجي أوراق اعتماده بشكل قوي ومبكر، وأصبح منذ الجولة الأولى بمثابة حجر الأساس في تشكيلة المدرب ريجيس لو بريس وركيزة في خط الدفاع، فضلا عن مساهمته في تحقيق فريقه نتائج جيدة.

وقال مكتشف المواهب في الدوري الفرنسي بلال الماجري إن "الأرقام المميزة التي حققها الطالبي مع لوريان هذا العام تعود بالدرجة الأولى إلى عقليته الاحترافية وانضباطه داخل المستطيل الأخضر وخارجه، فضلا عن إمكانياته الفنية والبدنية التي نجح في توظيفها بالشكل الأمثل".

وأضاف الماجري في تصريح للجزيرة نت "لم يكن تألق الطالبي أمرا مفاجئا بالنسبة لي، من المؤكد أن شخصية اللاعب كانت حاسمة في خوضه 38 مباراة دون أن يُشهر الحكام في وجهه البطاقة الصفراء، لكن لا بد من التأكيد أيضا على دور مدربه لو بريس، وهو الذي كان وراء قدوم الطالبي ومنحه الثقة التامة لقيادة الخط الدفاعي".

وتابع "الأجواء في مدينة لوريان الهادئة كان لها أثرها على أداء الطالبي الذي سيكون في موسم 2023-2024 واحدا من اللاعبين محط أنظار الأندية الكبيرة في أوروبا".

وشهدت مسيرة الطالبي المولود في 26 مايو/أيار 1998 الكثير من الصعوبات والمنعرجات، سواء خلال مروره بفئات الشباب أو عند صعوده إلى الفريق الأول للترجي في موسم 2016-2017، إذ تسبب هدف عكسي في مرمى فريقه لمصلحة النجم الساحلي سنة 2018 في موجة غضب من قبل جماهير ناديه، قبل أن يقرر مغادرة الفريق والاحتراف في أوروبا.

وفي بداية خطواته في كرة القدم انضم الطالبي في العاصمة الفرنسية باريس إلى نادي "باريس إف سي" ثم فريق لي ليلاس، قبل أن ينتقل إلى فئة الشباب في الترجي في عمر 18 عاما.

بداية المسيرة الاحترافية

وفي موسم 2016-2017 بدأ الطالبي مسيرته الاحترافية عندما أمضى أول عقد مع الفريق الأحمر والأصفر وخاض معه موسمين توج فيهما بلقب الدوري التونسي في مناسبتين إلى جانب كأس الأندية العربية في 2017.

وفي 2018 خاض أولى تجاربه الاحترافية في الدوري التركي من بوابة نادي ريزا سبور، وقدم مستويات لافتة دفعت نادي بينفنيتو الإيطالي للتعاقد معه موسم 2020-2021، لكن هبوط الفريق إلى الدرجة الثانية الإيطالية دفع اللاعب لإلغاء العقد سريعا، قبل أن يطرق أبواب الدوري الروسي عندما انتقل إلى نادي روبن كازان.

ورغم أن عقده مع روبن كازان كان يمتد حتى يونيو/حزيران 2024 فإن الطالبي قرر فك ارتباطه مع النادي ليوقع في يوليو/تموز 2022 عقدا لمدة 5 سنوات مع لوريان.

𝙄𝙢𝙥𝙚𝙧𝙞𝙖𝙡 / 𝙄𝙧𝙧𝙚𝙥𝙧𝙤𝙘𝙝𝙖𝙗𝙡𝙚 / 𝙄𝙣𝙘𝙤𝙣𝙩𝙚𝙨𝙩𝙖𝙗𝙡𝙚 Pas le moindre carton pour @TalbiMontassar cette saison ⚡️👏 pic.twitter.com/RZK5HTwRjw — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) June 15, 2023

ولعب الطالبي حتى الآن 41 مباراة في مسابقتي الدوري والكأس في فرنسا مسجلا هدفا وحيدا، وذلك بداية العام الجاري في شباك رين.

أما مع منتخب نسور قرطاج فقد شارك منتصر الطالبي في 29 مباراة وسجل هدفين، الأول في 27 سبتمبر/أيلول 2022 في شباك منتخب البرازيل، والآخر في 20 يونيو/حزيران الجاري أمام الجزائر.