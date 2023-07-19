وصفته بـ"المرتزق" وشبّهته ببروتوس قاتل يوليوس قيصر.. "ألتراس" إنتر تهاجم لوكاكو بسبب يوفنتوس

انقلبت ألتراس (رابطة المشجعين) إنتر ميلان الإيطالي على البلجيكي روميلو لوكاكو المهاجم العائد مهاجم الفريق المعار من تشلسي بعد نهاية موسم 2022-2023 الذي تُوج فيه "النيراتزوري" بلقبي السوبر والكأس المحليين.

وارتبط اسم لوكاكو بالانتقال إلى يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وهو ما أثار استفزاز ألتراس إنتر المعروفة باسم "كورفا نورد"، حيث وصفت المهاجم البلجيكي بـ"المرتزق"، كما صبت جام غضبها على تشلسي ونعتته بـ"النادي الخائن".

ونشرت ألتراس إنتر ميلان بيانا لاذعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أبرزته صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية وقالت فيه عن لوكاكو إنه "مرتزق رخيص".

وجاء في البيان أن "أولئك الذين خانوك مرة سيفعلون ذلك مرة أخرى، ليس لأنهم يستمتعون بذلك، بل لأنه أصبح من طباعهم، نعم يا روميلو أنت خنتنا جميعا، خنت أولئك الذين دافعوا عنك بحد السيف خلال فترات عصيبة عديدة".

Inter Milan ultras accuse Romelu Lukaku of being a 'mercenary' and 'betraying the club' in scathing statement https://t.co/NzVJpRgaEp — Mail Sport (@MailSport) July 18, 2023

وأضاف البيان "دافعنا عنك عندما سخر منك جمهور الفريق (يوفنتوس) الذي تريد أن تنضم إليه، والآن أنت توجه لنا طعنة كما فعل بروتوس"، في إشارة إلى اغتيال يوليوس قيصر حاكم روما على يد أعدائه فيما كانت الطعنة القاتلة من صديقه المقرب بروتوس".

وتابع "لقد قبّلت الشعار الذي هو بالنسبة لنا أهم من حياتنا، والآن تبيعه كما يفعل الأشخاص المرتزقة الدنيئون لمن يدفع أكثر، قبل أن تصبح بطلا عليك أن تكون رجلا وأنت لست كذلك".

Inter fans Curva Nord statement: “Never see each other again, Lukaku”. 🚨⚫️🔵 “You have betrayed all of us. We always defended you in difficult moments, now you give us a stab”. You are selling yourself to the highest bidder after kissing our badge”. “You’re not a real man”. pic.twitter.com/GGzBa6hgpR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2023

وبحسب "ديلي ميل"، فإنه كان من المقرر أن يعود لوكاكو إلى إنتر مرة أخرى من تشلسي قبل دخول يوفنتوس على خط الصفقة، واللافت أن جماهير "السيدة العجوز" لا تريد رؤية المهاجم البلجيكي وهو يرتدي القميص الأبيض والأسود، حيث تجمع عدد منها أمام مقر المركز الطبي "لليوفي" رفضا للصفقة المحتملة.

ووجهت جماهير يوفنتوس عبارات عنصرية إلى البلجيكي لوكاكو في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا وذلك في أبريل/ نيسان الماضي بعدما نجح في تسجيل هدف التعادل لإنتر من علامة الجزاء، حيث وصفته بـ"القرد"، لكن روميلو رد عليه بإشارة من يده بأن يصمتوا، وعلى إثر ذلك نال بطاقة صفراء ثانية وطرد من المباراة.

وسبق لألتراس إنتر أن انتقدت لوكاكو بعد رحيله إلى تشلسي في أغسطس/آب 2021 في صفقة بلغت 97.5 مليون جنيه إسترليني (113 مليون يورو).

لوكاكو يسجل ثم يخرج مطروداً في نفس اللحظة! في آخر لحظات المباراة.. إنتر يرفض الخسارة ويسجل هدف التعادل من ركلة جزاء والأجواء تشتعل بعدها والحكم يُخرج البطاقات للاعبين#يوفنتوس_إنتر#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/baNejCIj8E — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 4, 2023

وخلال فترتين مع "النيراتزوري" لعب لوكاكو 132 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 78 هدفا وقدم 23 تمريرة حاسمة، كما حصد 3 ألقاب هي الدوري الإيطالي لموسم 2020-2021 وكأس إيطاليا في 2022-2023 وكأس السوبر الإيطالي في 2022-2023.

وعاش لوكاكو لحظات عصيبة في مسيرته المهنية، فبعد فشله مع مانشستر يونايتد انتقل إلى إنتر في 2019 في صفقة قياسية بالنسبة للنادي الإيطالي بلغت 80 مليون يورو، وبعدها أثار الجدل بإعلان رغبته في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ليثبت أنه مهاجم ناجح.

وكان للبلجيكي ما أراد فانضم إلى تشلسي في صفقة كبيرة جدا بلغت 115 مليون يورو، وبعد أشهر من وصوله أدلى بتصريحات مثيرة للجدل قال فيها إن مشجعي إنتر ميلان هم الأفضل، وإن النادي سيبقى في قلبه وإنه يريد العودة إليه يوما ما.

وبسبب هذه التصريحات توترت علاقة لوكاكو مع جماهير ولاعبي تشلسي فعاد إلى إنتر على سبيل الإعارة صيف عام 2022، ثم دخل "النيراتزوري" في مفاوضات مع "البلوز" لشراء عقد اللاعب بشكل نهائي، قبل أن تُصدم الإدارة بوجود تواصل بين لوكاكو وإدارة يوفنتوس لينسحب إنتر من الصفقة بشكل نهائي.

وبحسب تقارير عدة، فإن تشلسي استبعد لوكاكو من الجولة التحضيرية التي تسبق انطلاق الموسم الجديد، في وقت لن يتعاقد فيه يوفنتوس مع اللاعب إلا في حال رحيل الصربي دوسان فلاهوفيش، ليبقى العرض الوحيد على طاولة البلجيكي هو المقدم له من أحد أندية الدوري السعودي، والذي رفضه سابقا بسبب رغبته في البقاء بأوروبا.