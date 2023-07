وصفته بـ"المرتزق" وشبّهته ببروتوس قاتل يوليوس قيصر.. "ألتراس" إنتر تهاجم لوكاكو بسبب يوفنتوس

انقلبت ألتراس (رابطة المشجعين) إنتر ميلان الإيطالي على البلجيكي روميلو لوكاكو المهاجم العائد مهاجم الفريق المعار من تشلسي بعد نهاية موسم 2022-2023 الذي تُوج فيه "النيراتزوري" بلقبي السوبر والكأس المحليين.

وارتبط اسم لوكاكو بالانتقال إلى يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وهو ما أثار استفزاز ألتراس إنتر المعروفة باسم "كورفا نورد"، حيث وصفت المهاجم البلجيكي بـ"المرتزق"، كما صبت جام غضبها على تشلسي ونعتته بـ"النادي الخائن".

ونشرت ألتراس إنتر ميلان بيانا لاذعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أبرزته صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية وقالت فيه عن لوكاكو إنه "مرتزق رخيص".

وجاء في البيان أن "أولئك الذين خانوك مرة سيفعلون ذلك مرة أخرى، ليس لأنهم يستمتعون بذلك، بل لأنه أصبح من طباعهم، نعم يا روميلو أنت خنتنا جميعا، خنت أولئك الذين دافعوا عنك بحد السيف خلال فترات عصيبة عديدة".

Inter Milan ultras accuse Romelu Lukaku of being a 'mercenary' and 'betraying the club' in scathing statement https://t.co/NzVJpRgaEp

وأضاف البيان "دافعنا عنك عندما سخر منك جمهور الفريق (يوفنتوس) الذي تريد أن تنضم إليه، والآن أنت توجه لنا طعنة كما فعل بروتوس"، في إشارة إلى اغتيال يوليوس قيصر حاكم روما على يد أعدائه فيما كانت الطعنة القاتلة من صديقه المقرب بروتوس".

وتابع "لقد قبّلت الشعار الذي هو بالنسبة لنا أهم من حياتنا، والآن تبيعه كما يفعل الأشخاص المرتزقة الدنيئون لمن يدفع أكثر، قبل أن تصبح بطلا عليك أن تكون رجلا وأنت لست كذلك".

Inter fans Curva Nord statement: “Never see each other again, Lukaku”. 🚨⚫️🔵

“You have betrayed all of us. We always defended you in difficult moments, now you give us a stab”.

You are selling yourself to the highest bidder after kissing our badge”.

“You’re not a real man”. pic.twitter.com/GGzBa6hgpR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2023