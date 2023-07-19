شاهد- يحصل على 90 مليون يورو خلال 5 سنوات.. راشفورد يمدد عقده مع مانشستر يونايتد حتى 2028

وقّع المهاجم الإنجليزي الدولي ماركوس راشفورد عقدا جديدا لمدة 5 سنوات حتى عام 2028 مع ناديه مانشستر يونايتد بحسب ما أعلن "المانيو" أمس الثلاثاء.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، فإن الدولي الإنجليزي يتقاضى 348 ألف يورو أسبوعيا، ويحصل من عقده الحالي على 90.5 مليون يورو.

وكان راشفورد -الذي ينتهي عقده الحالي صيف 2024 (كان يتقاضى 290 ألف يورو أسبوعيا)- تدرج في صفوف الفئات العمرية لـ"الشياطين الحمر"، قبل أن يخوض 359 مباراة في الفريق الأول سجل خلالها 123 هدفا.

وقال راشفورد (25 عاما) في بيان على الموقع الرسمي للنادي "انضممت لمانشستر يونايتد عندما كنت صبيا في السابعة من عمري، وكان لديّ حلم".

وأضاف "نفس الشغف والفخر والتصميم على النجاح لا يزال يدفعني في كل مرة أتشرف فيها بارتداء القميص".

وتابع "لقد مررت بالفعل ببعض التجارب المدهشة في هذا النادي الرائع، ولكن لا يزال هناك الكثير لتحقيقه، وما زلت مصمما على إحراز المزيد من الألقاب في السنوات المقبلة".

وكشف "بصفتي مشجعا لليونايتد طوال حياتي أعرف المسؤولية التي تأتي مع تمثيل هذه الشعار، ويمكنني أن أؤكد لكم أنني سأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق في الوصول إلى المستوى الذي نحن قادرون عليه".

وكسر راشفورد حاجز 30 هدفا لأول مرة في مسيرته مع يونايتد الموسم الماضي في مختلف المسابقات بقيادة المدرب الهولندي إريك تن هاغ، حيث أحرز النادي كأس رابطة الأندية الإنجليزية منهيا 6 مواسم من الجفاف.

ويأتي تمديد عقد راشفورد بعد تعاقد "الشياطين الحمر" مع الإنجليزي مايسون ماونت من تشلسي والحارس الكاميروني أندريه أونانا من إنتر ميلان.